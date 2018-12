Gemütlicher Umtrunk nach dem lebendigen Adventskalender

Schnee war heuer ausgeblieben zum lebendigen Adventskalender, aber trotz leichten Regens und leichter Kälte fand die Veranstaltungsserie Zulauf aus der Schmiechener Bevölkerung. Vor allem Familien und Nachbarn der Ausrichter kamen zusammen und widmeten sich der Vorausschau auf das Fest der Freude.

An vier Freitagabenden trafen sich die Interessierten und Anwohner zur Erinnerung an die Geburt Jesu. Ausrichter war diesmal zum Auftakt Familie Braun in der Fabrikstraße, dann folgten Familie Dilper am Burrenweg und Familie Meixner am Auenweg sowie zum Abschluss am vergangenen Freitag die Familie Schmid im Weiten Tal. An jedem Gastgeberhaus war ein neues Thema im Zentrum eines kurzen Textvortrages gestanden. An den Abenden vorher lauteten die Stichworte zur Meditation zum Beispiel Türen bei Anja Braun, Worte bei Carmen Dilper und Zeit bei Doris Meixner.

Der lebendige Adventskalender wird vom Schmiechener Kirchengemeinderat (KGR) veranstaltet. Im zweiten Jahr fand nun die kleine, heimelig anmutende Veranstaltungsreihe statt. Bei Carina Schmid und Markus Schmid, bekannt als Schelklingens Bauamtsleiter, erschienen alle Interessierten, speziell aus dem Unterdorf, zum vierten und letzten „Öffnungstag 2018“. Tochter Lea spielte bei den drei Königen mit, die sie zusammen mit Luca Bollinger und Leon Mrden bildete. Unterstützung bot Nachbarin Michaela Neher, die auch zum KGR gehört.

Es wurden bekannte Weihnachtslieder gesungen und, wie gewünscht, war auch bei Schmids ganz rasch der offizielle Teil vorbei, um sich einem kleinen Umtrunk zu widmen. Dafür gab es Kinderpunsch und „Bredla“ sowie für Erwachsene noch auf Wunsch ein Schnäpsle, um sich im persönlichen Gespräch schöne Feiertage und ein glückliches Wiedersehen im neuen Jahr zu wünschen.