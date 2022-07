Gegen Ballenpresse geprallt: Junger Motorradfahrer stirbt an der Unfallstelle

Seinen Verletzungen erlag ein Motorradfahrer am Sonntag bei Schelklingen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen Gundershofen und Böttingen. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann aus einem Waldweg nach links auf die Kreisstraße 7410 in Richtung Hütten ein.

Gegen Ballenpresse geprallt

Dabei übersah er einen 21-Jährigen mit seiner Ducati. Der kam von links. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen die Ballenpresse. Durch den Unfall erlitt er schwerste Verletzungen und verstarb kurze Zeit später an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete ein Gutachten zum genauen Unfallhergang an. Die Straße war durch den Unfall bis etwa 22 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.