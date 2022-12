Gast stiehlt Geldbeutel der Bedienung

Auf die Einnahmen einer Gaststätte hatte es ein 39-Jähriger abgesehen, der den Geldbeutel der Bedienung entwendet hat. Aufgrund eines Hinweises konnte die Polizei den mutmaßlichen Dieb schnell ermitteln.

Am Samstagabend hielt sich der Mann, wie die Polizei berichtet, in einer Gaststätte auf. Er nutzte einen günstigen Augenblick und entwendete einen Bedienungsgeldbeutel. Danach begab sich der 39-Jährige auf sein Zimmer. Kurz darauf verließ er das Gebäude. Den Geldbeutel entsorgte er dabei in einem Mülleimer, teilt die Polizei weiter mit. Das Geschehen beobachtete ein Zeuge, so dass der Diebstahl schnell geklärt werden konnte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.