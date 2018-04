Gartenfreunde spenden 400 Osterglocken

Die Gartenfreunde Schelklingen haben jüngst ihre jährliche Mitgliedeversammlung abgehalten. Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr standen Ehrungen für verdiente Vereinsmitglieder im Mittelpunkt des Abends.

Nach der Begrüßung durch die Vereinsvorsitzende Theresia Hoppe und Bürgermeister Ulrich Ruckh folgte zunächst die Totenehrung, bevor Schriftführerin Sigrun Schäfer einen ausführlichen Überblick über alle Aktivitäten des Jahres 2017 gab. Im Mai fand die inzwischen jährliche Pflanzenbörse unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ statt. Der Vereinsausflug hat immer einen gärtnerischen Bezug, und so ging es diesmal nach Tettnang zur Hopfenernte. Ein Vortrag über gesunde Ernährung im Alter war gut besucht und im November fand eine Pflanzaktion von 400 Osterglocken statt. Die Mitglieder der Gartenfreunde haben sie der Stadt Schelklingen gespendet und auch eingepflanzt. Eine Weihnachtsfeier mit Nikolaus und die Bescherung der Kinder sind auch inzwischen Tradition. Kassiererin Rosmarie Schuh berichtete über die Finanzen, die sie wie in den vergangenen Jahren gut verwaltet hat. Die Kassenprüfer Heinz Mönch und Christine Oppermann konnten dies nur bestätigen.

Dank für Engagement

Nach der Entlastung des Vorstands durch Bürgermeister Ulrich Ruckh bedankte dieser sich für das Engagement der Gartenfreunde, das unter dem Motto „Schelklingen blüht auf“ langfristig angelegt ist.

Es folgten die Ehrungen. Geehrt für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Gertrud Fuchs, Edith Ziegler, und Elisabeth Schwer. Für 20 Jahre und 15 Jahre als Vorsitzende wurde Theresia Hoppe ausgezeichnet. Seit 25 Jahren sind Hans Rade und Peter Höfler dabei, für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Edeltraud Hildenbrandt und Melitta Mai ausgezeichnet. Es gab Blumen und Geschenkkörbe für die Jubilare.

Ausblick auf 2018

Die Planung für das Jahr 2018 gab die Vorsitzende Theresia Hoppe bekannt. Zusammen mit dem Biosphärenzentrum wird am Samstag, 12. Mai, wieder die Pflanzenbörse stattfinden und für die Kinder sowie Jugendliche die Herstellung von Kräutersalz angeboten. Dafür werden jetzt schon Plakate entworfen, die in der Stadt Schelklingen und in den Teilgemeinden verteilt werden. Es wird wieder ein Ausflug stattfinden, eine Diashow mit Rückblick auf die vergangenen Jahre und eine Weihnachtsfeier.