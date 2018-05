FV Schelklingen/Hausen verliert gegen den SV Uttenweiler 0:4

Die Luft für den FV Schelklingen/Hausen in der Fußball-Bezirksliga Donau wird dünner. Der in den vergangenen Wochen auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutschte FV kassierte im Nachholspiel gegen den SV Uttenweiler eine weitere Niederlage.

FV Schelklingen/Hausen – SV Uttenweiler 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Viktor Ruff (10.), 0:2 Pascal Volz (12.), 0:3 Christoph Weber (53., FE), 0:4 Felix Steiner (84.) - Die personell geschwächten Gastgeber standen gegen den Ex-Landesligisten früh auf verlorenem Posten. FV-Trainer Jens Kannemann musste auf acht Verletzte verzichten, Spieler aus der „Zweiten“ halfen aus. „Dafür haben wir uns noch ganz gut geschlagen“, so Kannemann. Dennoch stellte Uttenweiler schon in der Anfangsviertelstunde die Weichen auf Sieg: Viktor Ruff und Pascal Volz sorgten mit einem Doppelschlag für die 2:0-Führung. Schelklingen hatte in der Folge ebenfalls Möglichkeiten, ließ sie aber aus. Wenige Minuten waren in der zweiten Halbzeit vorbei, da sorgte Uttenweiler für die Vorentscheidung: Christoph Weber verwandelte in der 53. Minute einen zweifelhaften Strafstoß zum 3:0. In der Schlussphase stellte Felix Steiner noch auf 4:0. Für Schelklingen-Hausen war es die siebte Niederlage in Folge, der FV bleibt Vorletzter mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz.