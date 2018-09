Funkenfeuer steht auf der Kippe

Eingeladen hat Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh die Vereinsvertreter für Montag, 15. Oktober, in den Ratssaal zur Aufstellung des nächstjährigen Veranstaltungskalenders. Ob dann allerdings ein verlässlich stattfindendes Funkenfeuer für Schelklingen auf den Plan geschrieben werden kann, das ist fraglich. Dieses Thema löste am Rande der Besprechung zur Stadtfestvorbereitung eine längere Diskussion aus, weil das Einsammeln der Christbäume in der Kernstadt nicht mehr durch den Bauhof vorgenommen werden soll.

Die Stundensätze für die Bauhofmitarbeiter und die -fahrzeuge sind zu hoch, erklärte Bürgermeister Ulrich Ruckh und verwies darauf, dass in den Teilorten das Sammeln der Bäume auch ohne den Bauhof funktioniere. Deshalb sucht die Stadt seit einiger Zeit einen Verein, der gegen ein geringes Entgelt die Aufgabe übernimmt. „Es ist nicht so einfach bei 3500 Einwohnern, alle Christbäume einzusammeln“, sagte Engelbert Heuschmid vom Verein zur Pflege des Brauchtums, dessen Narrenzunft „Waldhutzla“ das Funkenfeuer zuletzt aufschichtete und ausrichtete. Eine Antwort hätte er gerne auf die Frage gehabt, wie viele Bäume vom Bauhof zum Funkenfeuerplatz und wie viele, weil überzählig, zum Reißigplatz bei Justingen gebracht wurden mussten. Heuschmid bat, wenn Schelklinger aus ihren Hausgärten schon dornige Äste am Funkenfeuerplatz anliefern, dies zur Aufschichtzeit am Sonntagvormittag zu erledigen, um bei der Arbeit zu helfen.

Weder Zeit noch das Personal

Die „Waldhutzla“, die das Funkenfeuer zuletzt am Parkplatz beim „Hohle Fels“ ausrichteten, hätten weder Zeit noch das Personal und auch gar nicht die Fahrzeuge, um die Bäume nach dem Jahreswechsel bei heutzutage bereits laufender Fasnet einzusammeln. Der Fahrzeugmangel hängt mit dem Mangel an Landwirten in der Kernstadt zusammen. Vereinschef Heuschmid informierte, dass die Fasnetgruppe das Funkenfeuer primär zur Brauchtumspflege und nicht zur Gewinnerzielung veranstaltet, weil eine Rote Wurst und auch ein Bier für nur einen Euro verkauft werden. Die Stadtkapelle hat signalisiert, mithelfen zu wollen, weil die Musiker vermutlich auch das einzige Mitglied mit Traktor und Wagen in ihren Reihen haben. Weitere Helfer werden gesucht. Die Stadt möchte einen kleinen Obolus bezahlen.

Ein vermutlich neuer Funkenfeuerplatz muss schon wieder gesucht werden, wenn einmal das Infozentrum am „Hohle Fels“ fertig ist. Im vergangenen Jahrzehnt war das Schelklinger Funkenfeuer vom Schlossberg auf den Platz am „Hohle Fels“ umgezogen. Der „Hohle Fels“ war damals noch nicht weltweit und öffentlich berühmt und der Platz diente als Reißigsammelplatz, um heute als Parkplatz für Besucher genutzt zu werden. Aus den Reihen der anwesenden Vereinsvertreter aus den Teilorten kam die Idee, einem gewieften Schelklinger Jungerwachsenen mit seinen Freunden den Auftrag für eine vereinsübergreifende Zusammenarbeit zu geben, um Helfer und höchstens Erwachsene als geübte Fahrer zu gewinnen. „Man ist überrascht, was die Jugend in Eigenregie alles zu leisten bereit ist“, wurde an die Wortmeldung angefügt.

