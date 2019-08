Friteusen-Brand zerstört altes Schulhaus – so groß ist der Schaden

Dreizehn Jahre ist es her, seit der Buchsbaumzünsler erstmals in Deutschland gesichtet wurde. Seither sorgt der ursprünglich ostasiatische Kleinschmetterling bei Liebhabern von Buchsbäumen und -hecken regelmäßig für Verzweiflung. Denn haben sich seine Larven erst einmal in einem Buchs eingenistet, so ist das beliebte Grün, wenn überhaupt, nur noch unter großem Aufwand zu retten.

Am Ende bleibt oftmals nur, die Pflanze zu entsorgen, um zumindest eine weitere Ausbreitung des Schädlings zu erschweren.