Freundschaft zu Ungarn soll neu belebt werden

Ankurbeln wollen Ortsvorsteher Dieter Schmucker und der Ortschaftsrat Ingstetten die Verbindung mit der ungarischen Partnergemeinde Mike. Eine Einladung zum Gegenbesuch besteht, hat aber in den jüngeren Jahren nicht geklappt. Jetzt möchte der Ortsvorsteher im Ort erfragen, ob es Reisewillige gibt und welche Ideen außerdem bestehen, die Freundschaft mit den Ungarn neu zu beleben. Dazu soll demnächst ein Beiblatt mit entsprechenden Fragen im Mitteilungsblatt verteilt werden, das bei Interesse ausgefüllt zurückgegeben werden soll.

Ortsvorsteher Schmucker möchte nicht, dass die Partnerschaft in seiner Amtszeit zu Ende gehen könnte. Schmucker und die Ratsmitglieder sprachen sich für den Erhalt der Partnerschaft aus, deren 20-jähriges Bestehen im Jahr 2014 beim Besuch der Ungarn in Ingstetten umfangreich gefeiert wurde. Schon beim damaligen Jubiläumsfest sprach Ortsvorsteher Schmucke die Frage nach der Belebung der Partnerschaft an, weil die zwei Jahrzehnte zuvor im Partnerschaftsvertrag vereinbarten Austausche von Jugend und Vereinen nie in die Tat umgesetzt werden konnten und auch bis heute nicht existieren. Ortsvorsteher Schmucker machte damals aufmerksam, dass der Kontakt mit dem den Bewohnern in dem EU-Mitgliedsland als „Saat für den Frieden“ betrachtet werden darf. „Wir alle sind Freunde“, bestätigte damals der ungarische Bürgermeister Tóth Árpád.

In der Ortschaftsratssitzung informierte der Ortsvorsteher außerdem über Investitionen, die im 2018er-Haushalt für den Teilort vorgesehen sind. Das Landratsamt muss den Plan noch genehmigen. Vorgesehen sind Finanzmittel für den Spielplatz, einen Abschnitt am Gehweg bei der Heinrich-Bebel-Halle oder auch den weiteren Bauabschnitt Angeleweg, außerdem soll es wieder das Ortsbudget geben. Abgelehnt wurden Mittel für den Radwegabschnitt an der L240. Der Ortsvorsteher gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr, zum Beispiel auf das neue Ortsbudget zur Erfüllung von Spezialwünschen, wie es Bürgermeister UIrich Ruckh in seinem Wahlkampf in Aussicht gestellt hatte. Ingstetten erhielt abhängig von der Einwohnerzahl 3950 Euro, die es auch 2018 wieder geben wird. Ingstetten finanzierte daraus eine Bank am Backhaus und gab den Frauen, die öffentliche Blumenbeete im Ort pflegen, je 30 Euro. Der Rest wird angespart. Später wurde in der Sitzung beschlossen, auch heuer für die Pflege von Pflanzbeeten wieder jedem Ehrenamtlichen 30 Euro zu geben. Außerdem bekam Schmucker die Zustimmung vom Rat, den Funkenfeuerbauern eine Mahlzeit finanzieren zu dürfen. Er hofft so auch, dass mehr Personen mithelfen als zuletzt.