Freien Wähler bescheinigen sich „solide Arbeit“

Der Vorsitzende der FWV Schelklingen hat bei der Jahreshauptversammlung am 24. Juni im Naturfreundehaus in Schelklingen ein positives Fazit ziehen können. Immerhin stellen die Freien Wähler seit der letzten Kommunalwahl die zweitstärkste Fraktion im Schelklinger Gemeinderat. „Die Themen sind nicht immer einfach und manchmal gehen die Meinungen weit auseinander“ stellt der Vorsitzende Hans Merkle fest „aber die Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion und im Gremium ist konstruktiv und respektvoll“, wird Merkle in einer FWV-Pressemitteilung zitiert

Darin heißt es weiter: „Die Aufgaben des Stadtverbandes erstrecken sich aber nicht nur auf das kommunaler Stadtgeschehen, auch regional im Kreisverband und überregional im Landesverband der Freien Wähler Baden-Württemberg zeigt sich der Stadtverband aktiv.“

Mit Hannes Schäfer stellen die Schelklinger erstmals ein Mitglied im erweiterten Kreisvorstand und im Projekt AG Next des Landesverbandes Baden-Württemberg.

Zufrieden zeigt sich der Vorsitzende über den Strategieprozess beim Landesverband. Nach intensiven Beratungen votierten die Landesdelegierten dafür, dass man auch weiterhin in der Form eines Vereins und nicht als Partei Kommunalpolitik machen möchte. Die lokal organisierten Stadtverbände stellen mit ihren über 8000 Mitgliedern die stärkste kommunalpolitische Kraft in den Gemeinderäten und die zweitstärkste Kraft in den Kreistagen. Für Sie alle gilt parteiunabhängig, sachorientiert und bürgernah zu arbeiten. „Mit der gleichnamigen Partei habe man nach wie vor nichts zu tun und das soll auch so bleiben“, stellt der Vorsitzende fest.

Die positive Entwicklung des Stadtverbandes beruhe nach Ansicht Merkles auf einer konstanten Arbeit seiner Mitglieder, so die Mitteilung weiter. Regelmäßig gibt es einen Beitrag der Freien Wähler im Schelklinger Stadtboten zur Arbeit des Gemeinderats. Mit der Homepage und dem Facebook-Account der Freien Wähler besteht zudem die Möglichkeit, dass sich die Bürger über den Stadtverband informieren können.

Von einer soliden Finanzlage berichtete Kassiererin Dagmar Mohr. Auch 2021 konnte ein kleines Plus erwirtschaftet werden, welches man aber auch für die nächsten Wahlen benötigen werde.

Stadt- und Kreisrat Michael Stobl berichtet aus der Gremienarbeit. Vor allem das alte Schulhaus und das Thema Photovoltaik aber auch die anstehenden Aufgaben bei den Feuerwehren oder der Stadthallensanierung bei der Gesamtfinanzlage der Stadt wurden angeregt diskutiert.

Auf Antrag von Artur Geiselhardt wurden Vorstandschaft und Kassierer eistimmig entlastet und die Versammlung hatte im Anschluss noch Gelegenheit bei einem Grillabend ausgiebig die kommunalpolitischen Themen zu vertiefen.