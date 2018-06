Frau aus Hütten schreibt bewegendes Buch über ihre Diagnose Krebs

„Jeder Tag ist ein Geschenk!“ Diese Worte sind inzwischen nicht nur Sandra Kiems Lebensmotto, sondern auch der Titel ihres ersten Buches, das seit diesem Frühjahr im Handel erhältlich ist. Fast drei Jahre lang hat die Hüttenerin an dem 164-seitigen Buch gearbeitet, das einen Tag in ihrem Leben beschreibt, der eine Nachricht beinhaltete, die alles verändern sollte: die Diagnose Schwarzer Hautkrebs.

Eine Welt bricht zusammen

Als Sandra Kiem am 19. November den Befund von ihrem Arzt erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen. „Mein Vater ist schon an Schwarzem Hautkrebs gestorben. Das war nach all den Jahren plötzlich wieder ganz nah und greifbar. Ich hatte plötzlich den Gedanken 'Papa, ich komme zu dir’ in meinem Kopf“, berichtet Sandra Kiem über die Stunden nach der niederschmetternden Nachricht. Es sei ein Punkt in ihrem Leben gewesen, der sie wachgerüttelt habe. Mühsam, Schritt für Schritt, kämpfte sich Sandra Kiem wieder zurück ins Leben, sprang dem Tod noch einmal von der Schippe.

Umstellung der Lebenssituation

Es folgte bei Sandra Kiem eine völlige Umstellung der Lebenssituation, berichtet sie: „Man darf nie die Schuld bei anderen Suchen oder sich in eine Opferrolle begeben. Gib jedem Tag die Chance, der schönste in deinem Leben zu sein.“ Die Diagnose erhielt Sandra Kiem im November 2014 von ihrer Hautärztin Elisabeth Rimmele-Schick aus Ehingen. „Damals hatte ich unheimliche Angst, weil ich zehn Tage auf die Diagnose warten musste. Meine ganze Familie ist damals hinter mir gestanden und hat mich auf Händen getragen. Das war ganz toll.“

Nach zwei OPs ist alles vorbei

Nach der Diagnose folgten zwei Operationen, bei denen Melanome entfernt wurden. „Nach dem dann endlich das Ergebnis der zweiten OP feststand, haben wir erstmal kräftig gefeiert“, berichtet Sandra Kiem, die so um eine kräftezerrende Chemotherapie herumgekommen ist. „Meine Mutter hat mich damals sehr stark unterstützt und mir unter anderem eine Karte von Buddha geschenkt, die ich noch heute habe. Sie ziert auch das Cover meines Buches.“

Buch im Handel erhältlich

Das Buch „Jeder Tag ist ein Geschenk“ ist auf Bestellung über den „Books on Demand“-Verlag auch im Buchhandel erhältlich. Die ISBN-Nummer lautet 978-3-7460-2792-0.