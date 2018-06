Fraktionen bemängeln Zustand in Schelklinger Industriestraße

Während der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schelklingen hat SPD-Fraktionsvorsitzender Jürgen Haas die Zustände in der Industriestraße bemängelt (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). „Es stehen oft unbeleuchtete Anhänger herum, was eine erhebliche Verkehrsgefährdung bedeutet und es finden sich auch viele Ölflecke auf der Straße. Das kommt schon einer Umweltverschmutzung gleich“, sagt Jürgen Haas auch gut drei Wochen später noch. Dem pflichten auch die anderen Fraktionen im Gemeinderat bei und fordern die Stadt auf, endlich zu handeln.

„Das sind unhaltbare Zustände hier“, sagt auch CDU-Sprecher Heinz Zeiher und zeigt auf einen großen Ölfleck auf der Straße. Nach Meinung der verschiedenen Fraktionen im Gemeinderat der Stadt Schelklingen haben in den vergangenen Monaten diese Arten der Umweltverschmutzung arg zu genommen in der Schelklinger Industriestraße, betont Jürgen Haas. „Normalerweise müsste man die Feuerwehr informieren, das wird ja sonst auch bei jedem Ölfleck gemacht“, wirft SPD-Stadtrat Engelbert Heuschmid ein.

Anhänger ohne Beleuchtung abgestellt

Auch die Sicherheit ist den Gemeinderäten ein Dorn im Auge, da – besonders an den Wochenenden – in der Straße geradezu wild geparkt werde. „Es stehen häufig Anhänger ohne Beleuchtung hier herum. Das ist, gerade wenn es dunkel wird, sehr gefährlich“, sagen Haas und Zeiher unisono. Und gerade heute sei dies besonders der Fall, so die beiden Stadträte, und zeigen völlig fassungslos auf ein Silo, das einfach am Straßenrand abgestellt worden ist. „Das steht da völlig ohne Sicherung herum und keiner weiß, wem es gehört“, bemängelt auch Engelbert Heuschmid. Hin und wieder könne man an Wochenenden auch Lastwagenfahrer dabei beobachten, wie Reifen gewechselt würden.

Bevölkerung weist immer wieder daraufhin

Hingewiesen werde er öfters aus der Bevölkerung auf das Problem mit Ölflecken und wilder Parkerei, sagt Jürgen Haas, der das Problem schon mehrfach an die Stadtverwaltung herangetragen hat. „Die Verwaltung hat das ganze natürlich aufgenommen und gesagt, dass man sich darum kümmern möchte. Bloß, passiert ist bisher noch nichts“, bemängeln Haas und Zeiher weiter.

Ordnungsamt der Stadt zuständig

Auch die Polizei und das Landratsamt seien in der Zwischenzeit über die Zustände informiert worden. Aber auch von dieser Seite aus habe man in der Vergangenheit nicht wirklich Unterstützung erfahren. „Zuständig ist da das Ordnungsamt der Stadt“, sagt Polizeisprecher Wolfgang Jürgens auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Wenn seine Behörde über solche Zustände informiert werde, sei der erste Schritt, das Ordnungsamt vor Ort zu informieren, das dann tätig werden müsse.