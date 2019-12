Fotografische Zeitreise entlang der Route 66

Eine künstlerische Ausstellung wird am Samstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr in der Vinothek des Hotels HGS3 in Schelklingen beginnen. „Vergessene Zeitzeugen entlang der Route 66“ ist eine fotografische Zeitreise entlang der legendären „Mother Road“, die in den USA die erste durchgehende Straße in Ost-West-Richtung war und heute einen legendären Ruf genießt.

Wenn die Straße auch nicht mehr komplett erhalten ist, gibt es speziell im US-Bundesstaat Arizona etliche sehenswerte Abschnitte, die für einen Fotografen unendlich viele faszinierende Fotomotive bieten. Michael Brückmann (60 Jahre), Fotograf aus Laichingen, hat diese Strecke bereits zweimal mit dem Motorrad befahren und stellt nun eine Auswahl seiner Fotografien im HGS3 aus. Farbenfroh, fast abstrakt wirken seine Aufnahmen.

Leidenschaft für die Route 66

Zusätzlich zur Event-, und Produktfotografie und einer Affinität zu Oldtimern hat sich Michael Brückmann bereits mit anderen Ausstellungen in Laichingen und Umgebung einen Namen gemacht. Diese Vorlieben mögen auch erklären, warum er bereits zweimal auf der Route 66 unterwegs war und dort wahrscheinlich auch in Zukunft nochmals auf Bilderfang gehen wird. Das außerordentlich Interessante an dieser Ausstellung ist, dass sie von drei Malern, Kerstin Weber aus Westerheim, Rudolf Kosow aus Laichingen und Claus Schrag aus Heroldstatt, auf originelle Weise ergänzt wird. Mit der Idee, vorhandene Route-66-Bilder als Grundlage für die Malerei zu nutzen, haben sie auf der gedruckten Leinwand mit Öl die Fotografien unterschiedlich interpretiert und ihrer Fantasie freien Lauf gelassen.

Die Vernissage beginnt am 11. Januar um 19.30 Uhr, sie ist vom 12. Januar bis 13. März täglich von 9 bis 22 Uhr zu sehen.