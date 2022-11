ForstBW-Rettungsübung mit Feuerwehr und DRK

Der ForstBW-Forstbezirk Ulmer Alb führte vor kurzem eine großangelegte Rettungsübung durch. Beteiligt waren neben den Mitarbeitenden von ForstBW das DRK Schelklingen sowie die Feuerwehren aus Schmiechen und Schelklingen

Am 19. Oktober veranstaltete der ForstBW- Forstbezirk Ulmer Alb in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Schmiechen, der Feuerwehr Schelklingen und dem DRK Schelklingen eine Rettungsübung im Wald durch. Sicherheit und Unversehrtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ForstBW äußerst wichtig. Die Forstwirte von ForstBW besuchen regelmäßig Sicherheitsschulungen, Fortbildungen in Erste-Hilfe und nutzen weitere Angebote. Dadurch soll die Arbeitssicherheit in diesem gefährlichen Beruf auf ein Höchstmaß gesteigert werden.

Dennoch bleibt ein Restrisiko bestehen. Bei Unfällen im Wald herrschen für die Betroffenen und die Rettungskräfte erschwerte Bedingungen. Um das Zusammenspiel von allen zu üben, fand ein vom ForstBW Stützpunkt Mochental organisierter Rettungseinsatz statt. Als Szenario wurde ein Unfall simuliert bei dem das Bein eines Forstwirts durch einen Stamm eingeklemmt und stark verletzt wurde.

Für die Rettungskräfte ist ein Einsatz im Wald eine besondere Herausforderung. Dichter Bewuchs behindert die Sicht und das Gehen, durch das Laub am Boden werden selbst leichte Hanglagen schnell rutschig und die im Wald liegenden Stämme und Kronenteile bilden wiederum Hindernisse und Gefahren. Allein das Erreichen der Unfallstelle gestaltet sich im Wald oftmals schwierig, da bereits die genaue Ortsbeschreibung im Wald eine Herausforderung darstellt.

Für diesen Zweck sind seit langem die forstlichen Rettungspunkte eingeführt, die als Treffpunkte mit den Rettungskräften dienen. Jeder Treffpunkt ist genau festgelegt und zur einfachen Identifizierung mit einer eindeutigen Nummer versehen. Von diesem Treffpunkt aus werden die Rettungskräfte dann zum Unfallort gelotst.

Bei der Rettungsübung in Schmiechen lief die Einleitung der Rettungskette durch die Forstwirte, also das Alarmieren der Rettungskräfte über die Notrufnummer 112, die Erstversorgung des Verletzten und das Herbeilotsen der Rettungskräfte hervorragend.

Allerdings ist im Nachhinein aufgefallen, dass die forstlichen Rettungspunkte noch nicht flächendeckend bekannt sind, sowohl bei den Einsatzkräften wie auch in der Bevölkerung. Für die Bevölkerung können die Rettungspunkte bei Unfällen beim Wandern oder bei der Radtour im Wald wichtig werden.

Eine gute Möglichkeit die Rettungspunkte kennenzulernen ist über die App „Hilfe im Wald“. Dort können alle forstlichen Rettungspunkte angezeigt und diese für den Offline-Gebrauch heruntergeladen werden. Außerdem gibt es eine Navigationsfunktion, die zum Rettungspunkt leitet.

Für alle Beteiligten war die Rettungsübung ein Erfolg. Sie hat den Einsatzkräften einen Einblick in die Herausforderungen im Wald gegeben und angespornt forsttypische Unfälle mit in den Übungsplan aufzunehmen und beispielsweise das Sichern oder Anheben von Baumstämmen zu üben.

Für ForstBW konnten ebenfalls gute Erfahrungen gesammelt werden: Bei einem Notfall funktioniert die Rettungskette gut und Hilfe kommt.

Die Einsatzkräfte konnten trotz des nicht alltäglichen Szenarios schnelle Hilfe im Wald leisten und den Verletzten sicher in medizinische Versorgung bringen.

ForstBW bedankt sich bei allen an der Übung Beteiligten für Ihr Engagement und Einsatz für die Sicherheit der bei ForstBW Beschäftigten aber auch für die der Waldbesuchenden, sollte eine Rettung notwendig werden.