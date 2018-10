Feuerlöscher werden zu Wurfgeschossen

Sachschaden haben Unbekannte am Sonntag oder Montag in Schelklingen angerichtet.

Gleich dreimal nutzten Unbekannte einen Feuerlöscher. Aber nicht zur Brandbekämpfung. Stattdessen richteten sie Schaden an. Montagmorgen sah ein Zeuge an einem Gebäude in der Schulstraße, dass zwei Toilettenfenster eingeschlagen waren. Auch das Fenster einer Turnhalle war beschädigt. Unbekannte hatten mit Feuerlöschern die Scheiben eingeworfen. Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 7.500 Euro.

Auch in der Bemmelbergergasse wüteten Unbekannte mit einem Feuerlöscher. Montagmorgen musste eine Autobesitzerin feststellen, dass Pulver aus einem Feuerlöscher im Innern ihres Ford versprüht war. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangen konnten, weiß die Polizei noch nicht. Die Beamten vom Polizeiposten Schelklingen (07391/5880) prüfen nun, ob die Taten zusammenhängen. Außerdem wollen die Ermittler wissen, woher die Täter die Feuerlöscher haben.