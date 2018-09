Feierliche Vernissage einer farbenfrohen Ausstellung

Die Idee von Ute Krey, mit Kunstwerken den Fluren ihres Hotels HGS 3 einen besonderen Ausdruck zu verleihen und den Gästen etwas fürs Auge zu bieten, ist eine Win-win-Situation für Hotel, Gäste und Künstler, die so eine Plattform bekommen, um ihre Arbeiten zu zeigen.

„Poesie der Farben“ nennt sich die laufende Ausstellung mit Werken des „Ateliers für Kunst und Raum“ in Blaubeuren, das von Petra Mayer-Widmann geleitet wird. Prächtige leuchtende Farben und phantasievolle Formen beleben die Gänge des Hotels und lassen den Gast innehalten beim Betrachten der Bilder.

Poesie in Bildern

„Wenn Sie durch die Flure gehen, werden Sie die Poesie in den Bildern entdecken. Es geht nicht um das Bildthema. Poesie hat etwas zu tun mit Sinnlichkeit. Poesie mit Formen, Licht und Schatten, Experimentierfreudigkeit und sinnlicher Erfahrung müssen wir dann in Farbe umsetzen“, sagte Petra Mayer-Widmann bei der Vernissage zu den vielen Gästen in der Vinothek des Hotels. Sie stellte alle an der Ausstellung beteiligten 14 Künstler namentlich vor. Teilweise kommen sie schon seit vielen Jahren ins Atelier zu ihr. Die Maler treffen sich einmal wöchentlich im Atelier und arbeiten dort zusammen an ihren Werken, die jetzt in der Ausstellung gezeigt werden. Die handwerklich selbst hergestellten Leinwände dieser Arbeiten sind mit Gesteinsmehl grundiert und mit selbst angerührten Farbpigmenten individuell nach eigenen Ideen gestaltet. So sind sehr authentische Kunstwerke mit einer ganz eigenwilligen Sprache entstanden.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von der Sängerin Wencke Maier aus Laichingen mit Chansons wie „It’s so easy to fall in love“.