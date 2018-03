FC Schelklingen-Alb sucht Tennisspieler

Neue Tennisspielerinnen und Tennisspieler werden in Justingen gesucht. Zwei der drei Mannschaften, die in vergangenen Saison aufgeboten werden konnten, werden 2018 nicht antreten. Während die Damen 1 und die Herren 2 aus beruflichen und familiären Gründen pausieren, tritt die Herren 1-Mannschaft in Bezirksklasse 2 an, wo sie 2017 den dritten Platz erreicht hatte. Es war die 20. Tennissaison in Eigenregie, nachdem die Justinger zuvor auf den Schelklinger Plätzen gespielt hatten. Im Nachwuchsbereich besteht eine Kooperation mit Heroldstatt. Ein Schnuppertraining soll es wie im vergangenen Jahr auch heuer wieder geben.

Die Fußballer kicken seit ihrem Aufstieg im Jahr 2011 in der Kreisliga A. 33 Spieler bilden den Kader, davon sind zehn unter 23 Jahren alt. Als neuer Trainer konnte im vergangenen Juli Wilfried Staiger gewonnen werden, während die Reserve weiter von Andreas Fischer trainiert wird. In der Wahl der SZ-Sportler des Jahres stellt der FC Schelklingen-Alb den Torschützenkönig der Kreisliga A, Timo Rothenbacher. In der Saison 2016/17 schoss er 31 Tore in 28 Spielen. Als dritter beendete das Team im vergangenen Jahr die Spielzeit und steht derzeit in der Halbzeittabelle auf Platz neun. Zwei Spiele sind ausgefallen und müssen noch nachgeholt werden. Die Spielzeit wird mit einem Heimspiel am Sonntag, 11. März, gegen Öpfingen fortgesetzt. Die Fühler wurden nach Ennahofen ausgestreckt. Weil der dortige Verein aufhört, will der FC guten Kickern eine Möglichkeit bieten, von den Lutherischen Bergen auf die Alb rüber zu wechseln.

Bei der Fußballjugend gibt es in der laufenden Saison wieder Teams von der A-Jugend bis zu den Bambini in einer Spielgemeinschaft mit den FC Schmiechtal. Von der A- bis zur E-Jugend kicken auch Spieler vom FC Schelklingen-Hausen mit, um Mannschaften auf die Beine stellen zu können. Seit zehn Jahren besteht nun die Spielgemeinschaft mit dem FC Schmiechtal. „Und es hat immer sehr gut geklappt“, sagte der neue FC-Schmiechtal-Vorsitzende Armin Mutschler.

Beim FC Schelklingen- Alb gibt es eine junge AH der über 40-Jährigen und eine alte AH der über 60-Jährigen. Die Jungen bestreiten noch Turniere. Die Älteren machen Gymnastik und Aquajogging. Beide Gruppen unternehmen gemütliche Ausflüge, um die Kameradschaft zu pflegen. Der Vorsitzende Michael Blankenhorn dankte den vier Schiedsrichtern. Die Ausgaben lagen 2017 bei etwa 2500 Euro über den Einnahmen, was das Vermögen auf einen dreistelligen Minimalbetrag zusammenschrumpfen ließ.

Der Ferienspaß findet 2018 wieder statt. Das Zeltlager bietet stets rund 100 Kindern eine abwechslungsreiche erste Ferienwoche, wofür die örtlichen Vereine unter Federführung des FC Schelklingen-Alb sorgen. Einen Wechsel gab es bei der Lagerleitung. Nach vielen Jahren hat Simone Gaus aufgehört. Ihre Nachfolger sind Julian Bartsch und Lukas Moser. Ein Problem im vergangenen Jahr war die Kollison mit dem Schmiechtal Juniorcup. Inzwischen kommt etwa ein Viertel der Zeltlagerteilnehmer vom FC Schmiechtal, was von der seit Jahren bestehenden Spielgemeinschaft mit dem FC Schelklingen-Alb herrührt.