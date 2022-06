Fahrer für geplanten Bürgerfahrdienst gesucht

Die Projektgruppe „Bürger für Bürger Schelklingen“ sucht Fahrerinnen und Fahrer für den geplanten Bürgerfahrdienst in Schelklingen. Dafür lädt die Gruppe am Montag, 27. Juni, zu einem Fahrer/innen-Treff um 19 Uhr in den evangelischen Gemeindesaal in Schelklingen ein. An diesem Abend soll über die Organisation des Bürgerfahrdienstes informiert und dessen Umsetzung besprochen werden, heißt es in einer Ankündigung.

Was ist ein Bürgerfahrdienst? Der ehrenamtlich organisierte Fahrdienst möchte helfen, mobil zu sein oder mobil zu bleiben. Er richtet sich an Personen, die nicht (mehr) selbst fahren und auch nicht von ihren Angehörigen oder Bekannten gefahren werden können. Der Fahrdienst versteht sich jedoch nicht als Alternative zum Taxi und dem öffentlichen Nahverkehr, sondern er erweitert das Angebot um begleitete Fahrten zum Beispiel zum Arzt oder zum Einkaufen.

Für das Angebot in Schelklingen ist vorgesehen, dass die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer mit dem eigenen Fahrzeug fahren und dafür einen Kostenersatz in Form einer Kilometerpauschale erhalten. Es sind Wartezeiten sowie die Begleitung zum Beispiel beim Einkauf zu berücksichtigen. Die Anmeldung eines Fahrtwunsches muss mindestens einen Tag im Voraus bei der Fahrdienstleitung erfolgen.