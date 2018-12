Förderband in Flammen: Feuerwehr löscht Brand in Zementwerk

In einem Zementwerk in Schelklingen hat am frühen Samstagmorgen gebrannt.

Wie die Polizei mitteilt, fing nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Kunststoffförderband Feuer. Auf diesem Förderband sei heißes Gestein transportiert worden. Warum dieses in Brand geraten ist, muss noch ermittelt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nach Polizeiangaben bislang noch unbekannt. Die Feuerwehr Schelklingen war laut Mitteilung mit mehreren Löschfahrzeugen mannstark vor Ort. Nach kurzer Zeit sei der Brand unter Kontrolle gewesen und konnte gelöscht werden. Das Polizeirevier Ehingen führt weitere Ermittlungen zur Brandursache durch.