Erster Weihnachtsbasar ist ein voller Erfolg

Eine heitere Vorweihnachtsfreude hat sich am Mittwochnachmittag in der Heinrich-Kaim-Schule verbreitet. Der abermaligen Aufführung des wiederum sehr gut besuchten Krippenspiels in der Schulturnhalle folgte der erste große Weihnachtsbasar im Foyer und Kunstraum.

Die Klassen verkauften Weihnachtsschmuck, Geschenk- und Gebrauchsgegenstände, auch Essbares, wie selbstgemachte Marmeladen, und lernten stand- und klassenweise ihr Verkaufsgeschick zu formen und auszubauen. „Möchten Sie hier etwas kaufen“, wurde der Schauende eingeladen, noch näher hinzusehen, zu prüfen, sich Verschiedenes genauer zeigen zu lassen, um festzustellen, das kann ich sogar sehr gut gebrauchen.

So ging Nützliches für den Eigenbedarf und zum Verschenken über den Ladentisch. Schulsozialarbeiter Bernd Reiß fand beispielsweise einen behandschuhten Eiskratzer, selbst von den Schülern genäht, und einen hölzernen Rauscheengel fürs bevorstehende Fest. Die Viertklässler hatten zum Beispiel aus Marmeladengläsern schöne Kerzenständer gebastelt, unter Zuhilfenahme von Herzen, Geschenkbändern, herbstlichen Früchten und Glitter. Sie bedruckten auch Stofftaschen mit weihnachtlichen Motiven, die in Schelklingen jetzt sicher vielfach beim Einkauf gesichtet werden können.

Mütter agierten im Hintergrund und stärkten dem Nachwuchs den Rücken für die freundlichen Kaufempfehlungen. Gertrud Strobl zum Beispiel half den fleißigen Viertklässlern beim Zubereiten von Popcorn. An dem Stand bildete sich eine lange Kundenschlange, und das obwohl pro Durchgang nur zwei Portionen in dem Topf der verschlossenen Maschine aufpoppten.

Verkauft wurden von den Erstklässlern gebastelte Weihnachtmännlein in verschiedenen Varianten. Für ihr Alter haben die Zweitklässler handwerklich herausragende, unglaublich schöne Minichristbäume in der Projektwoche hergestellt, die aber nur ausgestellt wurden und nicht zu kaufen waren. Der Kunstraum diente als weitere Ausstellungsfläche, als Verkaufsstelle von Kuchen, Glühwein, Punsch und schließlich, wie das Foyer, als Café.

Am Eingang verkauften die ältesten Schüler aus der zehnten Klasse den Kaffee dazu. Die Schulleiter Torsten Knaudt (Grundschule) und Jürgen Haas (Haupt- und Gemeinschaftsschule) konnten die Stimmung genießen und sich Gesprächen mit Eltern, Schülern und weiteren Besuchern widmen, an diesem vorletzten Schultag. Der gelungene Basar im Advent hatte Premiere, weil die Projektwoche heuer erst spät ins Unterrichtsprogramm gepasst hatte.