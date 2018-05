Erste Schelklinger stürzen sich in die Freibad-Fluten

Nach regnerischen Tagen hat es mit der Freibaderöffnung in Schelklingen am Samstag sehr gut geklappt. Fast den gesamten Tag über herrschte strahlender Sonnenschein, was schon bis zur Mittagszeit 60 Personen ermunterte, das Freibad zum Saisonstart zu besuchen und in das gar nicht so kühle Nass zu springen.

Bademeister Roland Reiter, der mit seinem Kollegen Lojewski wieder Dienst tun wird, gab die Temperatur im Schwimmerbecken mit 24 Grad an. Das Babybecken ist auch schon gefüllt. Wieder gibt es etwas Neues zum Saisonstart zu vermelden. Diesmal sind es zwei neue Schirmbespannungen für die großformatigen Schirme am Babybecken. Diese Schirmbespannungen hat der Förderverein Freibad bezahlt. Der Förderverein kommt auch für ein neues Spielgerät auf, das in den nächsten Tagen im Freibad eintreffen wird. Es handelt sich dabei um ein Klettergerüst, das von den Mitarbeitern des Bauhofs installiert wird. Bewirtschaftet wird auf dem Freibadgelände, wie gehabt, der Kiosk, der zum Saisonstart auch gleich gut genutzt wurde.