Erste Fälle von Coronavirus-Varianten im Kreis: Schelklinger Konradihaus abgeriegelt

Die ersten erste Fälle von Coronavirus-Varianten sind nun auch im Alb-Donau-Kreis angekommen: Wie das Gesundheitsamt des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis mitteilt, ist seit Mittwochnachmittag klar, dass ein Arbeiter, der zwischenzeitlich mit schwerer Symptomatik stationär behandelt wird, die Mutante in sich trägt – er wohnt laut Amt zusammen mit weiteren Arbeitern in einer Gemeinschaftsunterkunft auf dem Grundstück des St. Konradihauses in Schelklingen.

Jugendlicher positiv getestet

Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, ist auch ein im Jugendwohnheim St. Konradihaus lebender Jugendlicher positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob die beiden Fälle in einem Zusammenhang stehen und ob es sich ebenfalls um eine Coronavirus-Variante handelt, ist derzeit unklar.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.