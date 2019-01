Erst Einbruch, dann Brandstiftung: Jugendliche wegen versuchten Mordes angeklagt

Zwei Jugendliche aus Schelklingen sind wegen versuchten Mordes an der Großen Jugendkammer des Landgerichts Ulm angeklagt. Ihnen wird zu Last gelegt, am 29. Oktober 2018 in Schelklingen ein Wohnhaus in Brand gesetzt zu haben.

Die beiden jungen Männer sollen demnach neben diversen Diebstählen aus unverschlossen abgestellten Autos im Oktober 2018, ebenfalls in Schelklingen in der Nacht auf den 29. Oktober in ein Wohngebäude eingedrungen sein, mit der Absicht etwas zu stehlen. In das Gebäude gelangten sie – so der Anklagevorwurf – mit einem bei einem früheren Diebstahl erlangten Schlüssel.

Tod von Bewohner billigend in Kauf genommen

Aus Verärgerung, nichts Brauchbares vorgefunden zu haben, sollen sie das Gebäude in Brand gesetzt haben. Dass sich in dem Dreifamilienhaus zum Zeitpunkt der Brandlegung drei Bewohner schlafend aufhielten, die durch das Feuer oder die entstehenden Rauchgase zu Tode kommen könnten, sollen die beiden Angeschuldigten billigend in Kauf genommen haben.

Die Bewohner wurden durch die anschlagenden Rauchmelder geweckt, so dass sie sich nahezu unverletzt aus dem Gebäude retten konnten. Eine 82-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen.

Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Die beiden Jugendlichen bestreiten die Tat. Die Anklage geht von einem gemeinschaftlichen versuchten Mord mit gemeingefährlichen Mitteln und aus niederen Beweggründen in drei Fällen und schwerer Brandstiftung aus. Die beiden Jugendlichen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Kriminalitätsstatistik 2017 nach Landkreisen