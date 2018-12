Ersatzstandort des Weihnachtsmarktes entpuppt sich als bessere Option

Das Weihnachtsmärktle in Schmiechen hat heuer auf einem Ersatzfestplatz stattgefunden, der das Potenzial besitzt, zum Dauerbrenner werden zu können. Als Kulisse diente diesmal der Schulhof, weil der obere Kirchplatz wegen der Straßenbauarbeiten und Baucontainer nicht genutzt werden konnte.

Den Organisatoren gefiel der Ersatzfestplatz aus mehreren Gründen, so dass gleich die Idee zur Wiederholung an dieser Stelle aufkam. Das Schulhaus und die Turnhalle gaben einen recht guten Schutz vor dem Wind ab. Es gibt ein paar Parkplätze mehr. Der Stromanschluss sei leichter zu handhaben und als kurz zeigte sich auch der Weg zu den Sanitärräumen. Diese waren gleich in der Festhalle zu finden, wobei auch das gut eingeheizte Foyer eine wirkungsvolle Nutzung erfuhr. Mit ein paar Biertischgarnituren ausgestattet lud es zur Einkehr ein. Außerdem durfte hier auch die Schmiechener Kalligrafin Heike Meixner ihren Verkaufs- und Arbeitsstand aufbauen. Sie beschriftete nach Kundenwünschen Christbaumkugeln, was sehr gut ankam. Auch Karten aller Art mit trefflichen Aufschriften und gar Weinflasche mit Trinkspruch gab es bei ihr.

Harry Reichert, Mitglieder der Schmiechener Tennisabteilung und der Narrenzunft „Burrahexa“ sorgten für deftiges vom Rost und aus der Pfanne. Außerdem wurden noch Crêpes auf dem Märktle verkauft. Finch aus Heroldstatt war mit einem Whisky-Stand vertreten. Nützliches aus Textil und Filz wurde verkauft. und natürlich gab es schöne und auch lustige weihnachtliche Ziergegenstände an verschiedenen Ständen zu kaufen. Unter anderem verkaufte Familie Petrul aus Ringingen liebevoll hergestellte Ziergegenstände aus Holz, auch beleuchtbar, um für Tochter Anna-Lena eine weitere Delfintherapie finanzieren zu können.

Knapp über einem Dutzend Marktstände passten auf den Platz, der zu einer möglichen Wiederholung 2019 endlich noch schöner sein könnte. Die seit Langem gewünschte und immer wieder verschobene Schulhofsanierung soll im kommenden Jahr stattfinden. Diesen Ausblick auf das kommende Schelklinger Haushaltsjahr gab Organisator Heinz Zeiher von der Tennisabteilung als Gemeinderatsmitglied am Rande der Veranstaltung. Zeiher kam beim Weihnachtsmärktle noch eine weitere wichtige Aufgabe zu. Bei Einbruch der Dunkelheit gab er den bischöflich gekleideten Nikolaus mit einem stilechten knorrig wirkenden Knecht Ruprecht an seiner Seite.

Eine Gruppe vom Musikverein sorgte für den musikalischen Rahmen. Ausverkauft war dann schon die beliebte Tombola, weil die Schmiechener gern ihr Glück versuchen, um auch noch einen Überraschungsgewinn mit nach Hause nehmen zu können. Nur eines fehlte, der am Kirchplatz übliche beleuchtete Christbaum. „Vielleicht kann 2019 ein Sponsor für einen Baum auf dem Schulhof gefunden werden“, blickte Heinz Zeiher voraus.