Welche Parallelen es zwischen den Zwei Weltkriegen und dem Ukraine-Krieg gibt

Die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine verstärkt derzeit den Wunsch nach Frieden. Mancher möchte das Kriegsende mit Gewalt erzwingen, ohne sich bewusst zu sein, dass deutsche Soldaten schon einmal in Donezk und Lugansk (jetzt Luhansk) waren und scheiterten. Es ging sogar um Ähnliches, nämlich Erdöl, lautet zumindest eine der Begründungen für den Feldzug nach Osten. Die Schelklinger „Publikationen Rothenbacher“ geben einen tiefen Einblick in die Zeit der beiden Weltkriege, mögen sensibilisieren und abschreckend wirken.

Die online zugänglichen Dateien mögen dem Betrachter abseits von rein familiären Überlieferungen und unpersönlichen Spielfilmen ein nahes Gefühl über das Leben und Sterben von Schelklinger Soldaten geben. Donezk hieß zur Zeit der deutschen Besatzung vom 28. Oktober 1941 bis zum 5. September 1943 Stalino nach dem sowjetischen Diktator Josef Stalin.

Lugansk trug den Namen Woroschilowgrad nach einem Marschall namens Kliment Woroschilow und war von Mitte Juli 1942 bis 14. Februar 1943 von der deutschen Wehrmacht besetzt, ehe der Roten Armee die Rückeroberung gelang. Hinterher hieß es, wie so oft nach fatalen Entscheidungen, was deutsche Soldaten dort überhaupt verloren hatten. Im gegenwärtigen Konflikt sind deutsche Soldaten in dem Nicht-EU- und Nicht-Nato-Land Ukraine nicht eingesetzt. Ob das in den Augen der Entscheider und Botschafter so bleibt, wird die Zukunft zeigen.

Eroberungsfeldzug hinterließ bittere Spuren

Die Zeit des Nationalsozialismus mit ihren Eroberungsfeldzügen hinterließ im Schelklinger Sterbebuch bittere Spuren. Viele junge Männer starben als Kriegsdienstverpflichtete wie bereits im Ersten Weltkrieg zwischen Frankreich und Russland, aber dann auch zwischen Italien und Norwegen. Annähernd 90 Soldaten sind im Zeitraum von 1940 bis 1961 im Schelklinger Sterbebuch aufgeführt; nach Kriegsende als Nachmeldung Gefallener oder Verstorbener in Kriegsgefangenschaft. 52 Männer waren unter 30 Jahren alt, knapp 20 sogar unter 21 Jahre alt und somit minderjährig. Bei etwa 30 Gefallenen wird ein Geburtsort außerhalb des heutigen Alb-Donau-Kreises genannt, was ein Beleg für Schelklingen als florierende kleine Industriestadt auch in der Zwischenkriegszeit sein mag.

Eine Lücke tut sich allerdings zwischen Sterbebuch und Kriegerdenkmal auf: Laut Kriegerdenkmal auf dem Friedhof sind es sogar 93 Gefallene plus 16 Männer, die in der Kriegsgefangenschaft starben und zudem 54 Vermisste. Waren Soldaten aus Schelklingen im Ersten Weltkrieg hauptsächlich auf französischen Schlachtfeldern gestorben, sind es im Zweiten Weltkrieg vorwiegend Sterbeort auf dem „östlichen Kriegsschauplatz“, wie sich das Sterbebuch ausdrückt.

Schelklinger Gräber in Russland und der Ukraine

Am 6. November 1942 ist der Tod des 37-jährigen Obergefreiten und gelernten Gärtners Georg Clevert im Sterbebuch aufgeführt, der in Stalino, also in Donezk, im Kriegslazarett starb. Geheiratet hatte er 1938 in Günzburg und gewohnt in der Blaubeurer Straße 24. Vermutlich stammte er aus Sachsen. Der Krieg ging bekanntlich weit über die Ostukraine hinaus. Im Oktober 1944 starb der 19-jährige Gefreite und gelernte Elektriker Franz Rade in einem Kriegsgefangenenlager in Stalingrad. Als Todesursache ist Lungenentzündung angegeben.

Unterernährung wird im März 1946 als Todesursache beim 20-jährigen Karl Seitz in einem Gefangenenlazarett bei Stalingrad genannt. Ebenfalls in einem Gefangenenlazarett in Stalingrad starb Anfang Juli 1949 der 21-jährige Bernhard Tonnier an Tuberkulose. Sein Geburtsdatum zeigt, dass der Schelklinger zum Kriegsende erst 17 Jahre alt war. Zu den Todesnachrichten von Gefallenen gehört aber auch der Eintrag über den Selbstmord eines 17-jährigen Schelklingers, der im Landkreis Biberach geboren worden war. Er habe sich im Kreis Cottbus das Leben genommen.

Tote in der Fremde, Tote in der Heimat

Mitte April 1945 starb in der Stadt selbst ein Lastwagenfahrer aus Friedrichshafen auf dem Gelände des Zementwerks aufgrund Verstümmelung durch eine Fliegerbombe. Beim Einmarsch der Amerikaner weniger Tage später kam es in Schelklingen bekanntlich zu einem Scharmützel. Vier tote Männer mit Schusswunden stehen im Sterbebuch und sind auch auf dem Kriegerdenkmal erwähnt. Es handelte sich nicht um Schelklinger Bürger, weshalb der Vorfall vermutlich nicht im Detail in die allgemeine Schelklinger Erinnerung eingegangen ist. A

m 22. April 1945 wurde um 14.25 Uhr auf der damaligen Hindenburgstraße (Grenzstraße) der 33-jährige Pforzheimer Oberfeldwebel Hermann Blank durch Schuss in den Kopf getötet. Einen Tag später starb wegen eines Bauchschusses der 18-jährige Grenadier Richard Glatt aus dem Kreis Rastatt, wobei der Sterbeort nicht konkret genannt wird. Hingegen ist zu erfahren, dass am 26. April auf dem US-Hauptverbandsplatz im Schelklinger Schulhaus 1904 der 17-jährige Sturmmann Horst Porath aus Berlin einem Bauchschuss erlag und wiederum einen Tag später im amerikanischen Feldlazarett hinter dem Gottesacker der 38-jährige Pionier Hans Wiedmann aus Dornstadt wegen eines Beckenschusses sein Leben verlor.

Letzter Eintrag von 1961

Aufgeführt werden auf diesem östlichen Kriegsschauplatz neben Russland, der Ukraine und Halbinsel Krim auch Weißrussland, Polen, Rumänien und Ungarn als Sterbeorte Schelklinger Soldaten. Als bekannter Name, der ins kollektive Gedächtnis in Deutschland einging, taucht neben Stalingrad auch einmal El Alamein auf. Als letzter Eintrag zum Zweiten Weltkrieg wird 1961 der Tod des in Ehingen geborenen gelernten Kaufmanns und Unteroffiziers Adolf Brunner aufgeführt, der bereits im März 1943 im Alter von 32 Jahren in einem Kriegsgefangenenlager in der UdSSR gestorben war.

Zum Ersten Weltkrieg sind etwas mehr als 40 Männer als Gefallene im Schelklinger Sterbebuch, also zur heutigen Kernstadt, aufgelistet. Dreiviertel davon waren unter 30 Jahren alt. Zehn der aufgeführten Soldanten sogar minderjährig. Das Kriegerdenkmal zeigt sich wiederum etwas anders: Dort sind die Namen von 62 Gefallenen und neun Vermissten eingraviert. Der überwiegende Teil starb auf Schlachtfeldern in Frankreich, knapp zehn Männer aber auch in Lazaretten auf deutschem Boden und ein Soldat in einem Feldlazarett in Rumänien. Außerdem werden drei Gefallene in Flandern, einer in Russland und ebenfalls einer in der Nordsee verzeichnet.

Bis ans Schwarze Meer

Die Kämpfer des Ersten Weltkriegs waren wiederum über die heutige Ukraine hinaus nach Osten vorgestoßen. Davon zeugt ein Todeseintrag im Jahr 1931. Die Reichsarchivzweigstelle Stuttgart informierte, dass im Juli 1917 20-jährig, der in Augsburg geborene Schütze Ernst Lenz, in russischer Gefangenschaft in einem Lazarett im Kubangebiet, also östlich der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer, gestorben war. Sogar kurz vor Weihnachten 1936 wurde der letzte Eintrag zu diesem Weltkrieg vorgenommen. Vom Berliner Zentralnachweisamt für Kriegsverluste und Kriegsgräber war die Mitteilung über den Tod des in Urspring geborenen Soldaten Emil Maier eingegangen, der zwei Jahrzehnte zuvor 22-jährig als Gefreiter an der Somme gefallen war.

Interessant wären für die geschichtsinteressierten Schelklinger sicher auch, die Daten der zehn vorangegangenen Jahre zu erhalten. Die Onlinedatei beginnt bekanntlich 1876 und spart somit die Zeit der beiden für die deutsche Geschichte ebenfalls so einflussreichen Kriege aus: Im Deutschen Krieg 1866 kämpften die Württemberger auf der Seite Österreichs gegen Preußen, mit der Folge der Auflösung des Deutschen Bundes. 1870/71 zog Preußen mit dem deutsch-französischen Krieg die Württemberger auf seine Seite und es folgte die Gründung des Deutschen Reichs, ohne Österreich. Ob und welche Schelklinger und auch Teilortbewohner dafür ihr Leben ließen, wäre sicher aufschlussreich.