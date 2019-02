Enttäuschender Auftritt im Derby

Zum Abschluss der Hauptrunde in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) hat das Team Urspring im Derby bei der U16 von Ratiopharm Ulm eine deutliche Niederlage bezogen. 49:82 verlor Urspring nach einer enttäuschenden Vorstellung. Damit beendete die Mannschaft von Trainer Oliver Heptner die Hauptrundengruppe auf Rang vier und trifft in der ersten Play-off-Runde ab 10. März auf das Team Bonn/Rhöndorf.

JBBL, Hauptrunde: Ratiopharm Ulm – Team Urspring 82:49 (22:8, 19:15, 20:13, 21:13). Während Urspring ein Fernduell mit der Internationalen Basketballakademie München (IBAM) um Tabellenplatz drei bestritt, ging es für die Ulmer um nichts mehr, ihnen war Platz zwei in der Gruppe sicher. Der Gastgeber ließ aber nichts schleifen, an Motivation, wohl auch angefacht durch die Niederlage vor wenigen Wochen in Urspring, mangelte es bei Ulm nicht. Anders bei Ursprings U16, die an diesem Tag viele Wünsch offen ließ und allen voran ihren Trainer enttäuschte. „Wir haben nie unseren Rhythmus gefunden und nicht intensiv genug verteidigt“, sagte Oliver Heptner. Die Niederlage sei zwar „kein riesiger Beinbruch“, aber klar sei, dass mit fehlender Energie und Intensität auch in den Play-offs nichts zu holen sei.

Ulm gab von Anfang an den Ton an, gewann das erste Viertel mit 22:8 und baute den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 41:23 aus. Heptner, der insbesondere mit seiner Startformation unzufrieden war – nur Jonathan Diederich, mit 15 Punkten Topscorer des Teams, kam aus Sicht des Trainer an seine Normalform heran – wechselte früh und gab so auch Spielern, die in den vergangenen Wochen nicht so oft zum Zug gekommen war, reichlich Einsatzzeit. Am Verlauf der Partie änderte sich dadurch nichts. Die Ulmer, die angesichts ihrer deutlichen Führung ebenfalls munter wechselten und dafür einen auch in der Tiefe qualitativ starken Kader haben, entschieden auch die Viertel drei und vier für sich. Am Ende lagen mehr als 30 Punkte zwischen beiden Teams, doch aus Sicht von Heptner gab es an diesem Tag auch an der Höhe der Niederlage nichts zu rütteln. Zumal auch die Statistik die Schwächen offenlegte: Mit einer Trefferquote von 26 Prozent aus dem Feld und 48 Prozent bei den Freiwürfen sowie mehr als 20 Ballverlusten ist nicht viel zu holen.

Für Ursprings U16-Trainer steht nun in dieser Woche die Aufarbeitung des Derbys an. „Man muss den Spielern schon klarmachen, dass es nicht geht, was sie gegen Ulm abgeliefert haben. Aber am Ende der Woche ist es abgehakt“, sagt Oliver Heptner. Er vergisst über dieses eine Spiel aber die Hauptrunde insgesamt nicht – „und die war nicht schlecht“. Mit einer Bilanz von fünf Siegen und fünf Niederlagen schnitt Urspring besser als in der Hauptrunde der vergangenen Saison ab und „wir haben mit Ausnahme von Bayern München alle anderen Mannschaften mindestens einmal geschlagen“. Unter anderen auch Ulm im Hauptrundenduell in Urspring, in dem Heptners Team gezeigt hat, wozu es fähig ist.

Nach der laufenden Trainingswoche und den Einsätzen am Samstag in den U16- und U18-Oberliga-Mannschaften von Urspring und Söflingen werden die Urspringschüler ein paar Tage zu Hause bei ihren Eltern verbringen. Am Mittwoch nächster Woche beginnt dann die Vorbereitung auf die Play-offs, die für das Team Urspring am 10. März mit dem Heimspiel gegen Bonn/Rhöndorf beginnen. Das Team aus Nordrhein-Westfalen belegte in der Hauptrundengruppe 3 den fünften Platz. In maximal drei Spielen entscheidet sich, wer in die zweite Play-off-Runde einzieht – für Urspring ein Ziel, das man sich schon vor der Hauptrunde gesteckt hatte.