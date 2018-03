Elisabeth Jeggle diskutiert mit Senioren

Die CDU-Seniorenunion hat am Freitag eine Gesprächsrunde im Café „Vis à Vis“ angeboten, die mit mehr als 20 interessierten Senioren gut angenommen wurde. Als Hauptrednerin war die ehemalige Europaabgeordnete und jetzige Bezirksvorsitzende der Seniorenunion Württemberg-Hohenzollern, Elisabeth Jeggle, eingeladen, die ihren Vortragsbogen von Biberach über Brüssel und Berlin bis in die ehemaligen Sowjetrepubliken Kasachstan und Usbekistan spannte. Jeggle ist seit 2014 MdEP a.D., unterstützt aber immer noch ehrenamtlich ihre Nachfolger in Brüssel und reist in dieser Mission demnächst auch wieder mit ihnen gen Osten.

Jeggle lobte unter anderem den Breitbandausbau in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Es sei für manchen Deutschen kaum vorstellbar, erklärte Jeggle, sind diese Republiken beim Breitbandausbau viel weiter als Deutschland. Dort wären eben Fördergelder entsprechend rasch eingesetzt worden.

In den zentralasiatischen Republiken bilden Moslems die dominierende Volksgruppe, was anfangs für Elisabeth Jeggle als Frau schwierig war, sich Gehör zu verschaffen. Weil aber Staat und Kirche in der ehemaligen Sowjetunion weiterhin strikt getrennt sind, konnte sie sich durch ihr Wissen als Hauswirtschafterin und Bauersfrau mit ihren Kenntnissen von Landwirtschaft gute Kontakte mit den führenden Herren dort erarbeiten. Zur Bundespolitik meinte Jeggle, ihr gefalle der neue Gesundheitsminister Jens Spahn. 8000 neue Pflegestellen im Koalitionsvertrag seien gut, aber immer noch zu wenig. Frauen haben früher vieles ehrenamtlich gemacht, erinnerte Jeggle. Heute dürfe aber nicht alles auf Ehrenamtliche abgewälzt werden. Sie thematisierte auch Integration.

„Ich will von euch wissen, was braucht ihr Senioren in Schelklingen“, motivierte Stadtverbandsvorsitzender Heinz Zeiher die anwesenden Rentner und noch berufstätigen Landwirte etwas zu sagen. Zeiher weiß von einer Seniorenhilfe in Westerheim und gerne würde er fraktionsübergreifend so etwas in der Achstadt auch auf die Beine stellen. Und dann erfuhr er, dass es mangels Kindern am Ort die seit Jahren thematisierte Gemeinschaftsgrabstelle ist, die gewünscht wird. „Ich lebe jetzt 54 Jahren in Schelklingen und möchte hier auf den Friedhof und nicht in Hamburg oder Ludwigsburg bei meinen Kinder liegen“, mahnte eine Seniorin mehrfach. Zeiher versprach ihr, einen Antrag im Gemeinderat zu stellen. Selbst die geschaffene Grabstelle in Schmiechen ist für die nicht gebürtige Schelklingerin keine Option.