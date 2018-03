Eiszeithöhlen werden beleuchtet

Conny Meister, beim baden-württembergischen Landesamt für Denkmalpflege zuständig für die Eiszeithöhlen im Ach- und Lonetal, wird am Freitag, 16. März, in der Schelklinger Urspringschule einen Bildvortrag zu den sechs Welterbe-Eiszeithöhlen auf der Schwäbischen Alb halten. Los geht der öffentliche Vortrag an diesem Abend um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Internatsschule.

Am 9. Juli des vergangenen Jahres wurde der Hohle Fels zusammen mit fünf weiteren Höhlen in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen. Diese Höhlen sind der Sirgenstein und das Geißenklösterle im Achtal, sowie die Vogelherdhöhle, Hohlenstein Stadel-Höhle und die Bocksteinhöhle im Lonetal.

In seinem Vortrag wird Meister Hintergrund und Bedeutung der einzigartigen Fundstücke aus diesen Höhlen, die Höhlen selbst und die umgebende Landschaft beleuchten. Außerdem wird er den Weg der Nominierung bis hin zur Welterbeeinschreibung aus dem Blickwinkel eines „Insiders“ nachzeichnen.