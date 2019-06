Eisenbahnfreunde stellen kunstvolle Arbeiten aus

Die heile Welt gibt es nicht, außer in den zwölf Vitrinen, die ab Sonntag, 30. Juni, im Haus des Landkreises in Ulm zu sehen sind. Dort stellen die Eisenbahnfreunde Schelklingen ihre Modelleisenbahnen, Landschaftsszenerien und andere Bauwerke aus, die durch ihre Vereinsarbeit entstanden sind.

Der Verein geht immer mal wieder neue Wege, um das Hobby Modelleisenbahn und den Verein in der Öffentlichkeit positiv darzustellen. Auch deshalb haben sich die Hobbybastler beim Landratsamt beworben, im Zyklus der jährlichen Kunstausstellungen das kreative und durchaus auch künstlerische Hobby um die kleinen Eisenbahnen und den damit verbundenen Modellbau zu präsentieren.

700 Stunden Arbeitszeit

„Wir arbeiten hart an unseren Modellen, bis ins kleinste Detail“, erklärt der Vorsitzende Karl Mößlang. Geschätzte 700 Stunden Arbeitszeit sind so in die neue Ausstellung geflossen. „Uns geht es auch darum, das oft etwas abschätzig bewertete Image der Eisenbahner zu verbessern“, sagt Mößlang.

Die Vereinsmitglieder wollen zudem bei den Besuchern das Bewusstsein schärfen, dass insbesondere der Landschaftsbau für eine Modelleisenbahnanlage eine gestalterische, kreative und damit auch künstlerische Tätigkeit ist. Wer sich die verwendeten Materialien und die Techniken genauer ansieht, wird die Nähe zur Malerei, zum Zeichnen sowie zur plastischen Kunst erkennen. „Und selbst derjenige, der sich schon gut künstlerisch auskennt, findet bei uns neue Herausforderungen“, so Mößlang.

Unter dem Motto „Die Welt in Klein“ werden zwölf Vitrinen, rund 20 Plakate und eine Diashow mit Ausschnitten aus den Vereinsanlagen und der Bau einer Modellanlage mit all seinen Facetten in der Ulmer Ausstellung dokumentiert.

Diverse Materialien

Gezeigt werden Züge, die auf der Strecke Ulm - Sigmaringen fahren, ebenso wie Zugmodelle aus China, Modellbahnbäume vom Material und Stufen des Baumbaus, die Geschichte der Modelleisenbahn sowie auch Spezialfahrzeuge im Maßstab 1:50. Ob Burganlage, Steinbruch, Hülenfest, Albtrauf oder historischer Kalkofen – all das wurde selbst entworfen, gebaut und gestaltet.

Auch die Themen Umbau von H0-Fahrzeugen zu RC-gesteuerten Fahrzeugen und Spurweiten auf Modellbahnanlagen werden Thema sein. Als Modelle stehen ein Speditionshof sowie diverse Baumaschinen bereit.

Es gibt demnach viel zu sehen – allerdings keine fahrenden Züge. „Das wäre zu riskant, weil die Ausstellung ja nicht von uns ständig begleitet und überwacht wird“, gibt Mößlang zu verstehen. „Wir haben Projekte für die Ausstellung vorgezogen und unter Hochdruck fertigstellt. Darunter das Rathaus Schelklingen sowie das Kloster Blaubeuren“, erklärt der Vereinschef.

Anhand aktueller Fotografien werden die Gebäude bis ins kleinste Detail im Modell nachgebaut. Die Modelleisenbahn für alle Altersbereiche salonfähig zu machen, ist auch ein Beitrag zur Nachwuchsgewinnung für das Hobby. Die Schelklinger haben eine rege Jugendabteilung, von den 55 Mitgliedern sind 13 Jugendliche, die aktiv im Verein tätig sind und an den Anlagen mitarbeiten.

Große Eröffnungsfeier

Die Eröffnung der Ausstellung findet im Rahmen eines kleinen Festaktes statt am Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Mittwoch und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr. Ende der Ausstellung ist der 26. Juli. Der stellvertretende Landrat Markus Möller wird eröffnen. Einführende Worte wird der Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Eisenbahn-Freunde, Michael Krumm, sprechen, und musikalische Einrahmung gibt es durch die „Joyful Singers“.

Am kommenden Wochenende wird es in der Turn- und Festhalle in Allmendingen ernst. Auf 1100 Quadratmetern zeigen 30 Aussteller aus Deutschland und der Schweiz das Spektrum des Modellbaus.