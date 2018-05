Eisenbahnfreunde legen Wert auf Jugendarbeit

Die Eisenbahnfreunde Schelklingen haben ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Unter anderem konnte der alte und neue Vorstand um Karl Mößlang Bürgermeister Ulrich Ruckh unter den Gästen begrüßen. Neben einem Rückblick auf das vergangenen Jahr standen noch Wahlen und Ehrungen für verdiente Mitglieder auf der Programm.

Höhepunkt im abgelaufenen Jahr war die Modellbahnausstellung in der Turn- und Festhalle Allmendingen, hieß es während des Jahresrückblicks. Etwa 2450 Besucher seien im November gekommen, um auf 14 Anlagen die Welt der Miniatureisenbahnen zu bestaunen. Zusätzlich war bei der Veranstaltung noch ein Echtdampfzug im Einsatz, der trotz des schlechten Wetters gut besucht gewesen sei.

Bei den Eisenbahnfreunden Schelklingen hat die Jugendarbeit nach wie vor einen hohen Stellenwert, war im Bericht zu hören. Das lässt sich auch an den Mitgliederzahlen des vergangenen Jahres ablesen: der Verein hat zur Zeit 49 Mitglieder, davon sind 13 Jugendliche unter 18 Jahren. Im Rahmen des Ferienprogramms haben ein Mädchen und fünf Jungen eine kleine Landschaft mit Gleis, Haus, Felsen, Feld und Wiese gebaut. Doch stehen auch regelmäßig andere Aktivitäten auf dem Programm. Der Jugendausflug etwa führte vergangenes Jahr in den Klettergarten nach Laichingen. Und beim Fahrtag der Ulmer Eisenbahnfreunde hat der Nachwuchs in Gerstetten die Modelanlage betreut und beim Frühjahrsfest in Griesingen sowie in Schelklingen mitgeholfen. Die Jugendlichen treffen sich einmal in der Woche am Samstag um 14 Uhr im Vereinsheim im Längental, um dort an den vorhandenen Anlagen zu bauen und zu fahren.

Die Erwachsenen gestalten die Vereinsanlage in der Spurgröße N. Die Gleise seien inzwischen komplett verlegt und elektrisch verkabelt, hieß es. Es sei deshalb ein eindrucksvoller Fahrbetrieb möglich. Den Schwerpunkt bilde zur Zeit der detaillierte Ausbau der Landschaft. Während auf einigen Modellen die Landschaft mit Kalkwerk, Hüle, Burg städtischer Siedlung weitest gehend fertig gestellt seien, befänden sich andere noch im Rohbau.

Neben dem Bericht standen auch noch Wahlen auf der Tagesordnung. Dabei wurde der komplette Vorstand im Amt bestätigt. So bleibt Karl Mößlang Vorsitzender, sein Vertreter ist Heinrich Zehender. Als Kassierer wurde Pius Locher in seinem Amt bestätigt.

Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung konnten die Eisenbahnfreunde auch Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh begrüßen. Ruckh bedankte sich für das Engagement der Eisenbahner, die sich in das städtische Leben einbringen, indem sie beim Ferienprogramm sowie beim Stadtfest teilnehmen und das Organisationsteam unterstützen. Weiter lobte er die Pflege des Vereinsheims mit dem dazu gehörenden Grundstück. Beide Seiten hoffen auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Es wurden auch Ehrungen vorgenommen. So konnte Vorstand Karl Mößlang für zehnjährige Mitgliedschaft Pius Locher und Sebastian Zimmermann auszeichnen.

Wer Interesse am Bau von Modellbahnanlagen hat, ist herzlich eingeladen die Eisenbahnfreunde Schelklingen im Vereinsheim im Längental 10 in Schelklingen zu besuchen. Die Mitglieder treffen sich jeden Mittwoch um 19 Uhr. Ansprechpartner ist Karl Mößlang, erreichbar unter der Rufnummer 07391/ 43 87. Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.efs-schelklingen.de