Eintauchen in eine andere Basketball-Welt

Einige U19-Basketballer des Teams Urspring werden Weihnachten in den USA verbringen. Am heutigen Dienstag reist eine Gruppe mit sieben Spielern der Nachwuchsbasketball-Bundesliga-Mannschaft aus Urspring zusammen mit insgesamt fünf weiteren jungen Basketballern aus Nürnberg, Berlin und München zunächst nach Las Vegas und eine Woche später weiter nach Palm Springs, um bei zwei Turnieren Erfahrungen zu sammeln und sich weiterzuentwickeln.

Die sportliche USA-Reise in den Weihnachtsferien hat Tradition in Urspring, seit Jahren reisen Nachwuchsbasketballer zum Jahresende ins Mutterland des Basketballsports. Waren es anfangs nur Jungs aus Urspring, kamen in den vergangenen Jahren Talente anderer Vereine dazu, erst aus Nürnberg, wo der frühere Urspring- und Steeples-Trainer Ralph Junge tätig ist, und dann, dank der Kontakte des Urspringer U19-Coaches Krists Plendiskis und von Steeples-Trainer Domenik Reinboth, auch Jugendliche aus Berlin und München. Um ihnen den Wunsch zu erfüllen, Erfahrungen in den Vereinigten Staaten zu sammeln, sagt Nico Drmota, Leiter der Basketball-Akademie in Urspring.

Mit dabei aus Urspring sind, neben den Trainern Krists Plendiskis, Oliver Heptner und Stijepan Sucic, die Spieler Lucas Loth, Timo Mehrtens, Tim Martinez, Evan Ehiosun, Mathias Groh, Franklyn Aunitz und Kevin Strangmeyer. Strangmeyer, der erfahrenste der sieben Urspring-Talente, bestritt am Montag noch mit den Steeples das ProA-Spiel in Quakenbrück und wird, nach einem Abstecher zu seinen Eltern in Hessen, am Dienstagmittag am Frankfurer Flughafen sein. Von dort und von München fliegen die NBBL-Spieler nach Washington und von der US-amerikanischen Hauptstadt aus gemeinsam weiter nach Las Vegas. In der Stadt im Bundesstaat Nevada beginnt bereits am Mittwoch, 19. Dezember, das Turnier „Tarkanian Classic“, bei dem das verstärkte Team Urspring auf US-Mannschaften trifft.

Nach Turnierende am 22. Dezember bleibt die Gruppe noch bis 25. Dezember in Las Vegas, dann geht es weiter zum zweiten Turnier nach Palm Springs in Kalifornien. Auch beim „Rango Mirage Holiday Invitational“ trifft Urspring auf amerikanische Teams. Bis zur Rückreise nach Deutschland am 30. Dezember bestreitet das Team Urspring innerhalb weniger Tage mindestens acht, neun Spiele, sagt Drmota. „Ein toughes Programm mit wenig Regeneration.“

Für die Veranwortlichen aus Urspring ist der USA-Trip mit Begegnungen mit amerikanischen Basketballmannschaften von unschätzbarem Wert für die Weiterentwicklung der jungen Spieler, sportlich und menschlich. „Wir wollen über den Tellerrand hinausschauen“, sagt Drmota. Und im Basketball seien die USA „das höchste der Gefühle“ und daher sei es eine Riesenerfahrung, mal in den Vereinigten Staaten zu spielen. Außerdem erlebt der deutsche Nachwuchs den Stellenwert des Basketballs oder allgemein des Sports für die jungen Amerikaner. „Sie machen das nicht nur aus Spaß, sondern für ein besseres Leben und ein College-Studium“, so Nico Drmota.

Besuch eines Colleges

Die Teilnahme an den renommierten Turnieren in den USA bietet aber auch den Jugendspielern aus Europa die Chance, eines Tages ein Stipendium für ein Hochschulstudium in Nordamerika zu bekommen. „Viele College- und Assistenztrainer schauen in Las Vegas und Palm Springs zu“, sagt Nico Drmota. Reinschnuppern in ein College wird die Gruppe aus Deutschland während des Aufenthalts in den Vereinigten Staaten, geplant ist der Besuch einer Hochschule in der Nähe von Las Vegas. Dort werden die Gäste aus Deutschland auch sehen, welche Trainingsmöglichkeiten ein College in den USA aufzubieten hat. Dies seien Anlagen, so Drmta, da würde man sich selbst bei den Fußball-Bundesligisten die Augen reiben.