Eintauchen in die Welt der Modelle

Das Eintauchen in das Hobby des Modellbaus war am Sonntag bei den Eisenbahnfreunden Schelklingen möglich. Rund 100 Personen nutzten schon am Vormittag die Möglichkeit, sich beim Tag der offenen Tür ein Bild von den Modelleisenbahnanlagen zu machen, „die nie fertig werden“, aber dabei für den Laien auf den ersten Blick fertig aussehen. Die Erwachsenen bauen seit fünf Jahren an ihrer Spurbreite N-Anlage. 50 Züge sind auf der Anlage und zehn können gleichzeitig auf dem Rundkurs von etwa 26 Metern unterwegs sein.

Da gab es viel zu schauen und zu staunen. Die Sicht auf die teils „unterirdisch“ auf mehreren Ebenen fahrenden Züge wird durch eine Kunststoffscheibe ermöglicht. Ein eingekauftes Programm steuert die modernen Personenzüge, Güterzüge und Dampfloks in Miniformat. Bausatzhäuschen bestimmten auf den Schelklinger Anlagen die Szenerie. Die Landschaft, Bäume, Äcker, Wiesen, Hänge oder auch Steinbrüche werden aber selbst hergestellt. Zum Beispiel haben die aktiven Vereinsmitglieder die Laubbäume alle selbst hergestellt, aber die Nadelbäume werden eingekauft, wobei diese doch den letzten Schliff durch die Schelklinger Eisenbahnfreunde verpasst bekommen. Mit dünnen Drahtstücken zum Beispiel, werden dürre Äste am Stamm imitiert und mit Kaffeepulver Stämmen auch ein raueres Aussehen gegeben. Beim genauen Betrachten der Anlage konnte man sehen, wo die Modellbauer noch Hand anlegen müssen. Der Bahnhofsvorplatz soll als nächstes befestigt werden und eines der Dörfer auf der Anlage begrünt werden. Zu der Anlage gehört auch ein Modell der Burg Derneck.

Mini-Autos, Lastwagen und Baumaschinen per Fernsteuerung

Die aktiven Kinder und Jugendlichen haben ihre eigene Anlage, an der sie stets weiterbauen, wobei natürlich auch bei ihnen das Wesentliche, nämlich die Gleisanlage, längst funktionsfähig ist. Diese H0-Anlage wurde für den Tag der offenen Tür geteilt. Während auf dem großen Teil die Züge unterwegs waren, ging es im Vorraum auf der kleinen Teilanlage um die Vorführung von ferngesteuerten Straßenfahrzeugen. Seit zwei Jahren werden Mini-Autos, Lastwagen und Baumaschinen per Fernsteuerung auf den Straßen der Modelleisenbahnanlage bewegt. Neun Spielzeugautos sind bereits mit der nötigen Technik ausgestattet. Demnächst soll ein Bagger von ebenfalls wenigen Zentimetern Länge dazukommen. „Ein Vereinsmitglied machte das für sich und wir baten ihn, uns damit auszustatten“, erklärt Vereinschef Karl Mößlang. Der Vereinschef stand beim Tag der offenen Tür mit seinem Vize Heinrich Zehendner, aktiven Erwachsenen und Jugendabteilungsmitgliedern den Gästen für Fragen zur Verfügung. Diese wollten wissen, wie die Landschaften entstehen, die Programmierung funktioniert oder einfach etwas zu Größe und Länge der Anlagen sowie der Gleise erfahren.

Die kleine Anlage Merklingen, die vor Jahren einmal in der Apotheke ausgestellt war, und eine Kinderanlage mit der großen Spurbreite LGB (Lehmannsgartenbahn) wurden von Mario Ciresa im benachbarten Musikerheim betreut, wo auch die Bewirtung der Besucher stattfand. Hier war zum Beispiel schon ein Einjähriger fröhlich dabei, den Joystick zu bedienen, um wie sein dreijähriger Bruder, den Zug im Kreis fahren zu lassen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Publikumsinteresse“, sagte der Vereinschef. Zu den Gästen gehörte Bürgermeistervize Reiner Blumentritt, der urlaubsbedingt Ulrich Ruckh vertrat.

Vereinsabende zum Modellbau

Die Vereinsabende zum Modellbau finden für erwachsene Eisenbahnfreunde mittwochs und freitags ab 19.30 Uhr im Vereinsheim im Längental statt. Die Kinder und Jugendlichen treffen sich samstags ab 14 Uhr.