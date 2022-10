Einladung zum Marienliedersingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Katholische Kirchenchor Schelklingen lädt am Sonntag, 16. Oktober, zum feierlichen Marienliedersingen in die Herz-Jesu-Kirche in Schelklingen ein. Die Besucher sind dabei ab 18 Uhr zum Mitsingen eingeladen. Foto: Anne Stauß