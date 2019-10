Eine Pokalüberraschung bleibt diesmal aus

Diesmal hat sich die TSG Ehingen im Pokalwettbewerb des Fußballbezirks Donau beim FC Schmiechtal nicht überraschen lassen. Schon nach einer guten halben Stunde führte der Bezirksligist mit 5:0. Im Vorjahr hatte der FC Schmiechtal noch im Elfmeterschießen gegen die TSG gewonnen.

FC Schmiechtal – TSG Ehingen 0:7 (0:5). - Tore: 0:1 Valentin Gombold (10.), 0:2, 0:3 Mario Carriero (15., 18.) 0:4 Valentin Gombold (22.), 0:5 Marian Degen (35.), 0:6 Julian Guther (56.), 0:7 Valentin Gombold (73.). - Die Ehinger legten von Anfang an richtig los und kamen daher nicht in Gefahr, wieder eine negative Überraschung zu erleben. Nach der klaren Pausenführung fehlte jedoch im zweiten Durchgang der nötige Druck und das Glück im Abschluss.

Der FC Schmiechtal spielte im Mittelfeld zwar sehr gefällig und bemühte sich bis zum Schluss, um wenigstens ein Tor zu erzielen. Die beste Chance für den B-Kreisligisten hatte Michael Müller in der 60. Minute, doch bei der Eins-gegen-Eins-Situation blieb TSG-Torhüter Patrick Vonnier Sieger. Der neue Ehinger Trainer Volkmar Hackbarth feuerte bis zum Spielende seine Mannen immer an und bemängelte, dass in der zweiten Halbzeit gute Aktionen nicht zu Ende gespielt wurden. Schiedsrichter Uwe Stark leitete das Spiel souverän.