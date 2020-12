Eine ganz besondere Fernbeziehung

Im Frühjahr wunderten sich die Bewohner des Seniorenzentrums Schelklingen vielleicht noch über die viele Post aus einem Gymnasium aus Dessau. Denn über Wochen hinweg schrieben die zehn- oder elfjährigen Gymnasiasten regelmäßig an die Senioren. Täglich kamen mehrere Briefe an, in denen es auch um den Alltag in der drittgrößten Stadt in Sachsen-Anhalt ging.

Die ungewöhnliche Beziehung kam durch persönliche Bindungen zustande. Denn eine Mitarbeiterin in Schelklingen hat eine Schwägerin, die im Frühjahr in Dessau eine fünfte Klasse des Gymnasiums unterrichtete. Als sie von den Bewohnern erfuhr, die zu dieser Zeit keinen Besuch empfangen durften, hatte sie ihre Schüler animiert, den Senioren zu schreiben.

Berührende Briefe und Karten

Und offensichtlich hatten diese großen Spaß daran, Menschen in einem schwäbischen Pflegeheim in mehr als 500 Kilometer Entfernung zu schreiben. Denn nun in der Vorweihnachtszeit sind wieder sehr viele wunderschön gestaltete Karten und Briefe eingegangen. In ihnen wünschen die Kinder den schwäbischen Bewohnern eine schöne Weihnachtszeit. Die Briefe sind liebevoll mit Engeln, Christbaumkugeln und vielem mehr verziert und rühren die Bewohner sehr. Das sich junge Menschen so viel Zeit nehmen, um ihnen zu schreiben, kommt ausgesprochen gut an.

„Wir haben uns schon im Frühjahr sehr über die Post aus Dessau gefreut, aber dass diese Verbindung nicht abgebrochen ist und die Schüler jetzt vor Weihnachten wieder an unsere Bewohner gedacht haben, ist wirklich besonders. Unsere Senioren freuen sich darüber wirklich sehr“, sagt Carola Fromm, Präsenzkräfteleitung im Seniorenzentrum Schelklingen.