Eine Ballonfahrt als Hauptpreis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das 60. Lindenfest fand am 9. und 10. Juli in Ingstetten statt. Das Fest startete am Samstag mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Ruckh. Dieses Jahr veranstalteten der Gesangverein Frohsinn Ingstetten und der TSV Ingstetten erstmals gemeinsam das Lindenfest. Der Musikverein Sontheim unterhielt die vielen Besucher im Festzelt am Samstagabend.

Dem Zeltgottesdienst mit Pfarrer Reinhold Rampf mit musikalischer Begleitung durch den Gesangverein Hausen folgte am Sonntag der Frühschoppen mit der Stadtkapelle Schelklingen. Spätestens zur Mittagszeit waren die Tische im Zelt und um das Zelt randvoll besetzt. Zur Kaffeezeit fand der Auftritt des Kinderchores unter Leitung von Petra Lang großen Anklang.

Bei der Verlosung konnte als 1. Preis eine Ballonfahrt der Donau-Iller-Bank gewonnen werden. Weitere Preise waren ein Reisegutschein von Omnibus Fuchs aus Allmendingen und eine Gutschein der Brauerei Berg.

Danach folgte der Höhepunkt des Nachmittags. Die Teilnehmerzahl beim Hammellauf übertraf alle Erwartungen. Außer dem Hammel gab es noch viele Preise zu gewinnen. Für den gemütlichen, musikalischen Ausklang am Sonntagabend sorgten Paul und Bernhard Gaus.