Einbrecher hebeln Container auf und nehmen Werkzeug mit

Einbrecher haben am Wochenanfang reiche Beute auf einer Baustelle in Schelklingen gemacht. Wie die Polizei mitteilt sind die unbekannten Täter am Montag oder Dienstag zwischen 17 und 7 Uhr in einen Container in der Industriestraße eingedrungen. Sie verschafften sich Zugang, in dem sie die Türe des Containers aufhebelten. Ihre Suche nach Brauchbarem war erfolgreich: Die Unbekannten fanden Werkzeug und zwei Kabeltrommeln. Sie konnten unerkannten flüchten.

Spuren am Tatort

Dennoch ließen sie ihre Spuren am Tatort zurück. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Schelklingen Hinweise auf die Unbekannten. Die Beamten bitten Zeugen, Hinweise unter 07394/933880 zu melden. Viele Einbrüche können durch stabile Türen verhindert werden, berichtet die Polizei. Viele Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Außerdem ist es für die Einbrecher wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben meist schnell auf. Weitere Tipps gibt es unter https://www.k-einbruch.de/.