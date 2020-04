Einbrecher flüchtet ohne Beute

In den vergangenen Tagen hat ein Einbrecher beim Freibad in Schelklingen nach Brauchbarem gesucht. Am Sonntag sah ein Zeuge laut Polizeibericht die Spuren des Einbruchs an dem Gebäude in der Freybergstraße: Ein Unbekannter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und war so in das Gebäude des Freibades gekommen. Dort suchte er nach Brauchbarem.

Ohne Beute gemacht zu haben, flüchtete der Einbrecher. Die Beamten vom Polizeiposten Schelklingen (Telefon 07391/ 5880) haben die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie vermuten, dass der Täter zwischen Donnerstag- und Sonntagabend in dem Gebäude war. Nun suchen sie nach dem Unbekannten.