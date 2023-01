Einbrecher durchwühlen Schlafzimmer

Mehrere Räume nach Wertsachen durchwühlt hat ein bislang unbekannter Einbrecher in einem Haus in der Zelterstraße in Schelklingen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde die Kellertüre des Hauses während der Abwesenheit der Bewohner aufgebrochen.

Alles geschah am Freitag

Der Täter dürfte am Freitag in der Zeit von 14 bis zirka 20 Uhr zugeschlagen haben. Die 38-jährige Wohnungsinhaberin bemerkte den Einbruch erst, nachdem sie ihr durchwühltes Schlafzimmer betreten hatte. Ob aus dem Haus etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.