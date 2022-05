Ehrungsveranstaltungen des TSV Ingstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Verdiente und treue Mitglieder hatte der TSV Ingstetten zu seinen Ehrungsveranstaltungen für die Jahre 2020, 2021 und 2022 in die Heinrich-Bebel-Halle in Ingstetten eingeladen.

Vorstand Thomas Kley begrüßte die Anwesenden. Danach nahm Vorstand Tobias Blankenhorn die Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft vor und überreichte die Silberne Ehrennadel und eine Urkunde. Brigitte Dorm, Petra Lang, Hannelore Schmuker, Dietmar Schubauer, Karin Unmuth und Heiko Ziegler sind seit 2020 25-Jahre Mitglied. Im Jahre 2021 waren Diana Dorm, Peter Gaus, Claudia Schubauer und Corina Schuster 25 Jahre Mitglied im Verein. Daniela Blankenhorn, Tobias Blankenhorn und Christine Hafner erreichten die 25-Jahre im Jahre 2022. Kornelia Kiem (2021), Stefanie Leicht (2021), Carmen Locher (2022), Andreas Schultheiß (2022) und Babara Unmuth (2021) konnten an der Veranstaltung nicht teilnehmen.

Bei der zweiten Veranstaltung überreichte Vorstand Thomas Kley die Ehrungen für die verhinderten Vertreter des Turngaues Ulm und des Württembergischen Tennisverbandes. Dominic Blankenhorn (2020) erhielt die STB-Ehrennadel in Bronze, Hermine Blankenhorn (2020) die DTB-Ehrennadel in Bronze, Sonja Gaus (2022) die Ehrenurkunde für 20 Jahre Übungsleiterin und Fabian Mayer (2021) den Verbandsehrenbrief des Tennisbundes.

Siegfried Hummel vom Sportkreis Ulm überreichte für langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein die Ehrungen für den Württembergischen Landesssportbund. Martin Baumann, Dominic Blankenhorn, Jan Gaus, Sven Gaus wurden rückwirkend für das Jahr 2020 und Carolin Mayer (2022) mit der WLSB Ehrennadel in Bronze geehrt. Alfons Blankenhorn erhielt rückwirkend für das Jahr 2020 die WLSB Ehrennadel in Silber. Vanessa Bronner, Maike Rothenbacher (2021) und Daniela Locher (2022) erhielten die WSJ Ehrennadel in Bronze.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden mit goldener Ehrennadel und einer Urkunde geehrt: Hermann Schubauer und Heinz Seiffert (2020); Elmar Kley, Franz Rommel, Georg Rommel und Dieter Schmucker (2021); Klaus Hack (2022). Mit einem Glaspokal mit Widmung und einer Ehrenurkunde wurden für 60 Jahre Mitgliedschaft Josef Blankenhorn (2021) und Gerhard Blankenhorn (2022) geehrt.

Im Jahre 2020 wurden Gerhard Blankenhorn, Hans Kley und Werner Rommel zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ihnen wurde bei dieser Veranstaltung nachträglich die Ehrenurkunden überreicht.