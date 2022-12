Ehrenamtliche und langjährige Mitglieder erhalten Anerkennung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der kommissarische VdK-Ortsverbandsvorsitzende Gerd Hoffmann begrüßte am 2. Dezember die Mitglieder und Gäste und eröffnete im Konradihaus die Veranstaltung.

Als Gäste begrüßt wurden Herr Bürgermeister Ruckh der Stadt Schelklingen und der stellvertretende VdK-Kreisverbandsvorsitzende Herr Willi Schrodi. Gerd Hoffmann stellte die Beschlussfähigkeit der versammelten Mitglieder fest. Es folgte die Totenehrung der in 2022 verstorbenen Mitglieder. Gerd Hoffmann erläuterte zudem die Veranstaltungen in 2022.

In 2022 wurden elf Gratulationen zu runden Geburtstagen getätigt, die VdK-Website aktualisiert, VdK-Nachrichten im Stadtbote Schelklingen bekanntgegeben und Laptop nebst Leinwand und eine Beschallungsanlage als Vereinseigentum angeschafft. Am Volkstrauertag hielt der VdK eine Ansprache und legten auf dem Friedhof Schelklingen einen Kranz nieder.

Aktuell beträgt der Mitgliederstand 112 Personen. Die Altersstruktur der Mitglieder wurde aufgezeigt, sowie die Handlungsfelder des VdK vorgestellt und vorgeführt, wie man zu einer Beratung kommt.

Anschließend trug die Kassiererin Herta Hoffmann den Kassenbericht vor. Trotz diverser Anschaffungen konnte das Vereinsvermögen in etwa gleich gehalten werden. Gerd Hoffmann hat bestätigt, dass die Prüfung keine Beanstandung ergeben haben und dass der Kassiererin somit eine hervorragende Kassenführung bescheinigt wird.

Daraufhin empfahl Herr Bürgermeister Ruckh den Mitgliedern die Entlastung für Vorstandstätigkeit und Kassenwesen. Der gesamte Vorstand des VdK Schelklingen wurde einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen entlastet.

Im Anschluss an die Entlastung wurden in außerordentlichen Wahlen die Nachfolgerinnen und Nachfolger für Ehrenamtliche gewählt: Frauenvertreterin: Elisabeth Schleicher; Erste Kassenrevisorin: Sabine Schmid; Vorsitzender: Gerd Hoffmann; Schriftführer: Gerd Hoffmann nimmt in Personalunion die Aufgaben des Schriftführers bis zur nächsten ordentlichen Wahl wahr.

Geehrt für zehn Jahre VdK-Mitgliedschaft wurden: Waldemar Schäfer, Brunhilde und Artur Walter, Erika Chalupper, Thomas Schönbeck, Hannelore Sturm, Herta Hoffmann, Pamela Daly, Marion Heyn, Karl-Heinz Mayer und Daniel Neumann; für 25 Jahre: Rosemarie König und Gerd Hoffmann.

Dankesurkunden für ehrenamtliche Tätigkeit des VdK OV Schelklingen gingen an: Rosemarie König (16 Jahre Frauenvertreterin) und Johannes Rommel (20 Jahre Revisor).