Ehemaliger Doppelagent berichtet: So war das Leben als DDR-Spion

Heute ist Hermann Reisch Busfahrer in Westerstetten, doch früher hatte er eine ganz andere Funktion inne: Er war lange Zeit Doppelagent und spionierte sowohl für den militärischen Nachrichtendienst der DDR als auch für den Bundesnachrichtendienst. Von seinen Erlebnissen wird er am Freitag, 15. März, im Schelklinger Stellwerk berichten.

In seinem Vortrag erzählt der 1951 in Wiblingen geborene Mann auch über seine Enttarnung im Jahr 1984, in dessen Folge er zwölf Jahre Haft in Hohenschönhausen und Bautzen absaß. Er wurde nach insgesamt 1382 Tagen Zuchthaus gegen einen ostdeutschen Spion ausgetauscht: Dabei handelte es sich um den letzten Gefangenenaustausch zwischen den beiden deutschen Staaten.

DDR-Terror wirkt nach

Ein interessanter Vortrag, der gerade heuer zum 30-jährigen Jahrestag des Mauerfalls äußerst aktuell ist, wartet auf die Besucher. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich im Gespräch auszutauschen. Öffentlich über sein Schicksal und das seiner Familie zu reden, ist ihm ein Bedürfnis, zumal sich lange niemand für sein Befinden interessierte. Was staatlicher – aber auch privater – Terror an dauerhaften seelischen Schäden anrichtet, will der Mann anhand seiner Geschichte aufzeigen. Die für sein Leiden Verantwortlichen kamen übrigens nach dem Niedergang der DDR mit geringfügiger Bestrafung davon: Wo Hermann Reisch litt, saß Oberstasi Erich Mielke nur kurz ein und wurde um vieles besser behandelt. Beginn des Vortrags ist um 20.30 Uhr. Schüler erhalten ermäßigten Eintritt.