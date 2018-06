„Dschungelbuch“ im Musikerheim

Die Fasnet ist in vollem Gange. Am kommenden Samstag, 3. Februar, lädt um 20 Uhr der Musikverein Stadtkapelle Schelklingen zu seiner traditionellen Musikerfanet. Die Veranstaltung steht heuer unter dem Motto „Dschungelbuch“. Los geht es im Musikerheim am Samstag um 20 Uhr, Einlass in den Saal ist bereits eine halbe Stunde früher, um 19.30 Uhr. Neben verschiedenen Tanzdarbietungen werden die Schelklinger Vereine einmarschieren oder Sketche aufgeführt. Für die musikalische Umrahmung an diesem Abend wird DJ Kie sorgen.

Ein buntes Programm verspricht der Vorsitzende des Musikvereins, Wolfgang Bierer. „Dschungelbuch heißt das diesjährige Motto des Musikerballs“, sagt Bierer. Und genauso abwechslungsreich wie der Dschungel soll auch der Samstagabend im Längental werden, erhoffen sich die Organisatoren aus den Reihen der Stadtkapelle. Und so werden im Musikerheim nicht nur die Gäste erwartet, sondern auch noch jede Menge Schelklinger Vereine. „Unter anderem wird die Burggrafengilde Brass-Band an diesem Abend zu Gast sein und aufspielen“, berichtet Bierer weiter über die Planungen zum närrisch-lustigen Abend im Schelklinger Längental.

Ebenso wie die Schelklinger Narrenzunft „Häfele Hoi“ werden die Waldhutzla eine Einlage präsentieren. Und Marlenes Tanzmädels werden am Samstagabend eine kesse Sohle auf das Parkett legen.

Die Türen des Musikerheims werden sich am Samstagabend zum Einlass bereits um 19.30 Uhr öffnen, bevor gegen 20 Uhr schließlich das offizielle Programm durch die Verantwortlichen eröffnet wird. Neben Leckereien aus der Küche werden die Gäste an diesem Abend an einer Bar mit Getränken versorgt Und wenn schließlich das offizielle Programm vorbei ist, wird in diesem Jahr DJ Kev mit der passenden Stimmungsmusik für Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden sorgen.

Eintritt fünf Euro, Einlass ab 18 Jahre.