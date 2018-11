Dritter Sieg für TuS Urspringschule

Dritter Saisonsieg für die Oberliga-Basketballer der TuS Urspringschule: Sie bezwangen den Tabellennachbarn TV Derendingen in heimischer Halle mit 76:72. Vergebene Chancen prägten das erste Viertel, an dessen Ende die Gäste mit 13:10 führten. Im zweiten Abschnitt fielen auf beiden Seiten wesentlich mehr Würfe in den Korb, Derendingen baute seinen Vorsprung bis zur Halbzeit um weitere drei Punkte auf 37:31 aus. Im dritten Viertel drehte die Mannschaft der Urspringschule die Partie und führte nach 30 Minuten mit 59:51. Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen wieder heran, doch den Sieg ließ sich das Team von Plendiskis nicht mehr nehmen. Erfolgreichster Werfer beim Gastgeber war Kevin Strangmeyer mit 23 Punkten, auch Herman Melashych (15), Dejan Puhali (11) und Lucas Loth (11) kamen auf eine zweistellige Punktezahl. In der Tabelle schob sich die Urspringschule am geschlagenen Gegner vorbei auf Rang neun. Das nächste Spiel in der Oberliga steht bereits am Samstag, 24. November, 19.30 Uhr, auf dem Programm. Dann gastiert die TuS Urspringschule beim Tabellenvierten BG Remseck.