Dritte Niederlage für Team Urspring

In der Basketball-Oberliga der Männer hat das Team Urspring seine dritte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der Tabellenzweite verlor sein Heimspiel gegen die BG Remseck 62:73. Über weite Strecken war die Begegnung eng. Remseck lag nach dem ersten Viertel knapp vorn (18:16), zur Pause führte die junge Mannschaft aus Urspring (30:29). Im dritten Abschnitt behauptete der Tabellenzweite seinen hauchdünnen Vorteil (48:47), ehe im Schlussviertel die Gäste wieder die Führung übernahmen und sich zum 73:62-Sieg absetzten. Erfolgreichste Werfer für das Team Urspring waren Tim Martinez (16 Punkte), Kevin Strangmeyer (12), Mathias Groh (11) und Julian Surblys (10). In der Tabelle vergrößerte sich für Urspring der Rückstand auf Spitzenreiter Oberelchingen II auf vier Punkte – auch der Abstand zum Tabellendritten Kirchheim beträgt nun vier Zähler, wobei die Kirchheimer ein Spiel mehr ausgetragen haben. Die nächste Aufgabe in der Oberliga wartet auf das Team Urspring am Samstag, 8. Februar, beim Tabellenneunten Konstanz, Spielbeginn ist um 19 Uhr.