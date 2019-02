Dorfklatsch und Tänze stehen im Mittelpunkt

Sechs Programmpunkte haben in Hütten für einen lustigen Fasnetsball gesorgt. Die Bühnenauftritte waren von Dorfklatsch, Musik, Gesang, Tanz und nicht zuletzt Akrobatik geprägt. Für den tänzerischen und akrobatischen Höhepunkt sorgten „Die acht Hallodris“ in karierten Hemden und traditionellen Lederhosen. Mit Hebefiguren zu den Liedern „Bergvagabunden“, aber auch „Schatzi, schenk mir ein Foto“ brachten die Jungs alpenländische Atmosphäre in die Schmiechtalhalle. Sie bauten sich zu Türmen auf und wirbelten einander wie Rotorblätter durch die Luft und durften natürlich eine Zugabe abliefern.

Die zünftige Berglertruppe wurde von Matti Bechtle, Maik Domhardt, Felix Kiem, Manuel Kühnle, Florian Müller, Michael Müller, Simon Neher und Christoph Ströbele gebildet. Das Publikum war von Perfektion und Ausdauer begeistert.

Wellnessurlaub mit Tücken

Die Moderation des Abends übernahm heuer wegen Krankheit von Gunter Kiem Rolf Herzog, der zum Auftakt die Damen vom Albverein bei ihrem halbschwäbischen Gesangsstück auf die Melodie von „Seasons in the sun“ auf die Bühne bat. Es ging um einen Wellnessurlaub, doch den Damen fiel auf gepackten Koffern ein, welche Forderungen eine Kur an sie stellt und sie sträubten sich im Refrain: „Mir gand nicht in die Kur, mir hand koi Luscht auf die Tortur.“ Den Kurgang verweigerten Anne Bechtle, Petra Herzog, Petra Keller, Christel Lange, Doris Späth und Elisabeth Tress. An allerlei kuriose Geschehnisse im Ort erinnerten Theres und Olga (Michael Breymayer, Thomas Uhl). Es ging um die letzte Ölung für ein angefahrenes Reh, die wegen verwirrender Beschilderung länger als gedacht ausfallende Albwassertour, die Feuerwehr als Schaffänger und die Schweizer Bedingungen für die Hüttener durch die Umleitung in Schmiechen. Es müsse jetzt immer ein Pass gefahren werden, gemeint ist die Umleitung über Hüttener und Hausener Steige.

Solo auf dem Staubsauger

Diesen Umstand nahmen auch die Schmiechener Steinböcke bei ihrem Auftritt auf. Sie seien später eingetroffen, weil sie angeblich auch die Umleitung gefahren wären. Die 28-köpfige Musikgruppe heizte mit Fasnetstiteln ein und es fehlte nur noch ein Solo auf dem mitgebrachten Staubsauger.

Der Hüttener Ortschaftsrat funktionierte Werkzeugkästen zu Musikinstrumenten um. Ortsvorsteher Stefan Tress machte den Vorspieler und Herbert Eisele, Frank Keller, Heinz Späth und Steffen Stark stimmten lautstark ein. Zum Fasnetsball steuerten die sieben Aerobicmädels Cindy Eisele, Larissa Geiselhardt, Julia Heimberger, Anna Herzog, Carolin Herzog, Sina Mutschler und Leonie Schwarzmann einen leidenschaftlichen Tanz bei. Sie wählten ein Medley mit Titeln, wie zum Beispiel „Dance with somebody“ und „Tonight’s the Night“. Das Bühnenprogramm ging direkt in eine Polonaise und einen Tanzabend mit der Partyband „Die Maybacher“ aus Ulm für die 150 Hallenbesucher über.

