Viel Glück hatten die Hausener Dorffestausrichter in diesem wechselhaften Jahr. Weder Wetter noch Fußball-WM funkten zu stark hinein. So darf das Geburtstagsfest als gelungene Neuauflage betrachtet werden. Das heutige Dorffest von Gesangverein und Sportverein geht auf eine erste Veranstaltung dieser Art im Jahr 1978 zurück. Anfangs gab es das Fest im zweijährigen Turnus und jeweils von einem Verein allein veranstaltet, ehe sich die Verantwortlichen auf die nun gut eingespielte Kooperation einigten. Die Abläufe sind längst eingeübt, alles funktionierte auch diesmal.

Klarentinerpater hält Gottesdienst

Stets einen Zeltgottesdienst bieten die Hausener beim Dorffest an. Gegen eine Spende an den Orden kommt immer ein Klarentinerpater auf die Alb und feiert die Messe. Peter Schütz war es diesmal wieder, der sich anschließend zum Mittagessen unter freiem Himmel zwischen Zelt und Gerätehaus bei passablen Außentemperaturen niederließ. Auch manche Sänger aus Ingstetten, die den Gottesdienst umrahmten, so wie es die Hausener vergangenen Sonntag beim Lindenfest getan hatten, nutzten die Möglichkeit zum Sonntagsschmaus auf dem Festplatz. Die Speisekarte zeigte sehr vielfältig und umfasste zum Beispiel Gyros und Steakteller.

Schätzfrage ist Klassiker

Klassiker in Hausen ist die Schätzfrage. Dafür saß heuer ein schwarz-weißes Schweinchen aus der Zucht von Uwe Maier in einem Käfig auf dem Festplatz und stellte sich den abwägenden Blicken der Festbesucher. Zu gewinnen gab es das Schweinchen oder einen Gegenwert von 25 Euro. Für die Veranstalter lohnt sich dieser Programmpunkt, weil stets über 100 Festbesucher ihr Glück beim Schätzen des Gewichts versuchen. Die Stadtkapelle Schelklingen sorgte sofort nach dem Gottesdienst für Blasmusikunterhaltung, um am Nachmittag an die Steinwollbuben zu übergeben, die bis Festschluss musizierten. Zufrieden zeigte sich Gesangvereinschef Franz Kaiser mit dem Feststart am Samstagabend. Die Gruppe „Mendocino“ spielte auf.