Diese Steine sollen in Corona-Zeiten Hoffnung spenden

Viele bemalte und dadurch bunt strahlende Steine schlängeln sich seit wenigen Tagen durch Urspring. Die Aktion ins Leben gerufen hat Raffaela Kreiser, die die Reitanlage in Urspring führt.

„In anderen Gemeinden sind die Kunstwerke schon sehr lang und wer weiß?! Vielleicht kommen wir ja irgendwann nach Schelklingen...“, sagt die Stall-Verantwortliche. „Ich lade alle ein, sich dieser Aktion anzuschließen“, sagt sie.

Einfaches Prinzip, große Wirkung

Und so funktioniert´s: Jede und jeder darf einen Stein bemalen und am Stall entlang an den Weg legen. Sie bringen vor allem die Hoffnung auf baldige Normalität zum Ausdruck. Auch ein anderes Projekt am Urspring-Stall wächst weiter: An der Garage wird die Bilder-Collage von Tag zu Tag größer und bunter.