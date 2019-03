Diese Bewerber kandidieren für den Ortschaftsrat Schmiechen

Zur Ortschaftsratswahl in Schmiechen hat sich die Liste „Schmiechen“ formiert. Diese Wahlliste vereint im Teilort wie in den Vorjahren Bürger unterschiedlicher politischer Richtungen, wenn Parteien keine separate Kandidatenlisten aufstellen. Die Liste „Schmiechen“ bietet derzeit 13 Kandidaten auf. Die Liste ist in den nächsten Tagen noch offen, Interessierte können sich bei Ortsvorsteherin Kerstin Scheible melden. Elf Personen ziehen in den Ortschaftsrat ein. „Es ist positiv, dass die Schmiechener Wähler eine Auswahl bekommen“, sagte die Ortsvorsteherin, die selbst auch kandidiert.

Die Ortsvorsteherin leitete die Versammlung und informierte über die Aufgaben des Ortschaftsrates. Die Ratsmitglieder sollen Ansprechpartner für die Einwohner sein und deren Anliegen im Gremium zur Sprache bringen.

Die Versammlung zur Kandidatenaufstellung fand am Montagabend im Gasthof „Hirsch“ statt. Acht aktuelle Ortschaftsratsmitglieder kandidieren wieder: Wolfgang Bucher (63, Bauleiter), Habip Demiray (45, Zerspanungsmechaniker), Rolf Finkele (50, Patentanwalt), Gerold Heimberger (57, Schlosser), Werner Meixner (52, Schreiner, Betriebswirt), Kerstin Scheible (43, Diplom-Verwaltungswirtin), Thomas Tolksdorf (55, Berechnungsingenieur) und Heinz Zeiher (72, Kaufmännischer Angestellter).

Auch neue Kandidaten dabei

Fünf neue Kandidaten aus Schmiechen fanden sich ein: Michael Hascher (46, Maschinenbautechniker), Martina Heimberger (33, Diplom-Finanzwirtin), Harry Reichert (53, Elektrotechniker), Martin Wachter (47, Erzieher, Erlebnispädagoge) und Werner Wendel (59, Konstrukteur).

Eine der wichtigsten Fragen des Abends: Wie werden die Kandidaten auf der Liste platziert? Eine geheime Abstimmung mit vorbereiteten Stimmzetteln ergab eine Mehrheit für den Losentscheid. CDU-Stadtverbandschef, Stadtrats- und Ortschaftsratsmitglied Heinz Zeiher schlug vor, weil er mit dem Anfangsbuchstaben Z so oft ganz hinten stehe, über die Sortierung in alphabetisch absteigender Weise nachzudenken oder auch die Stadtratsmitglieder Heinz Zeiher, Thomas Tolksdorf, Werner Meixner ganz vorne auf der Liste zu nennen, wobei letztere Variante in der geheimen Abstimmung mit drei Befürworter auch die zweitmeisten Stimmen fand.

Platzierung auf Liste entscheidend

Die Platzierung auf der Liste ist sehr entscheidend, wenn es bei dieser einen Liste bleibt und Wähler den Wahlzettel am 26. Mai ohne Markierung einzelner Kandidaten abgeben. Dann gelten automatisch die ersten Elf als gewählt und Nummer zwölf und 13 bekommen keine Stimme. Das Losglück war zum Beispiel Habip Demiray sehr hold. Er zog die Nummer eins. Heinz Zeiher erwischte die Nummer zwölf und Harry Reichert die Nummer 13. Sollten sich weitere Kandidaten für die Liste „Schmiechen“ melden, erhalten diese die Plätze ab Rang 14.

Vor der Wahl sollen die Schmiechener Haushalte ein Infoblatt mit Daten und Fotos zu den Kandidaten erhalten. Anwesend war zur Kandidatenaufstellung das aktuelle Ortschaftsratsmitglied Eberhard Held, ließ sich aber nicht aufstellen. Außerdem gehören derzeit noch Christine Rothenbacher und Paul Stoll junior dem Ortschaftsrat an.