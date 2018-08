Dieb schlägt Autoscheibe ein und klaut Tasche

In der Nacht zum Freitag hat in Schelklingen ein Autoknacker zugeschlagen. Wie die Polizei meldet, parkte in der Bestengasse ein schwarzer Renault. Darin lag eine Handtasche. Das erkannte ein Unbekannter. Er schlug die Scheibe am Auto ein und holte sich die Tasche. Samt Geld, Girokarten und Ausweisen.

Jetzt ermittelt die Schelklinger Polizei (Tel. 07394/93 38 80). Sie sucht den Dieb. Dazu sicherten die Polizisten die Spuren der Tat. Die Ermittler warnen davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor.