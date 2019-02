Die U16 aus Urspring verliert Spiel und Platz drei in der Hauptrundengruppe

In der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) hat das Team Urspring beim Tabellennachbarn Internationale Basketballakademie München (IBAM) verloren. 62:79 endete die Begegnung in München, in die Ursprings U16 nach einer schwierigen Trainingswoche gegangen war.

JBBL, Hauptrunde: IBAM – Team Urspring 79:62 (18:14, 23:16, 21:16, 17:16). - Etliche Spieler des Teams Urspring hatten sich in der Woche davor ein Magen-Darm-Virus eingefangen und einzelne wie Daniel Helterhoff keine Trainingseinheit bestritten. Bis auf Malte Nies, der wegen einer Fußverletzung derzeit außer Gefecht ist, waren am Wochenende in München aber alle wieder dabei. Trainer Oliver Heptner ließ die schwierige Vorbereitung auf das Spiel als Erklärung für die Niederlage allein nicht stehen. „Wir sehen unsere Leistung kritisch, wir waren diesmal nicht wir.“ Hinzu kommt, dass Heptners Team auf einen sehr gut vorbereiteten Gegner traf, der die Spieler aus Urspring mit einer sehr intensiven Verteidigung von Beginn an unter Druck setzte. „Mit der aggressiven Spielweise der Münchener sind wir nicht gut zurechtgekommen“, so Heptner.

Die Heimmannschaft entschied das erste Viertel mit vier Punkten Vorsprung für sich und baute die Führung bis zur Halbzeit auf 41:30 aus. In der zweiten Halbzeit hatte Heptner „ein-, zweimal“ das Gefühl, sein Team würde einen Lauf starten, um den Rückstand zu verkleinern oder gar wettzumachen. Doch die Münchener ließen es nicht zu, auch weil ihnen Schwächen in Ursprings Defensive in die Karten spielten. „Wir haben zu viele einfache Würfe zugelassen“, sagte Heptner, der zudem auf die im Vergleich zur IBAM schwächere Trefferquote seiner Spieler verwies. „Das bringt uns nicht weiter“, so der Trainer. Auch bei den Rebounds hatte München die Nase vorn.

So wuchs der Vorsprung der Gastgeber weiter, die durch den 79:62-Erfolg auch den direkten Vergleich mit Urspring (das erste Duell hatte Urspring mit 82:80 gewonnen) für sich entschied und damit eine kleine Vorentscheidung im Kampf um Platz drei in dieser Hauptrundengruppe erzwang.

Die meisten Punkte für das Team Urspring erzielten Jonathan Diederich (15), Maximilian Langenfeld (12), Daniel Helterhoff (12) und Lorenz Fahrion (10).